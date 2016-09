Erfurt (ots) - Eine Auswahl talentierter Jugendlicher bekommt die Chance ihres Lebens. Sie erhalten ein Stipendium für australische Spezialschulen und ziehen gemeinsamen in eine Villa in Sydney ein. Die Herausforderungen des Zusammenlebens und die Abenteuer des Großstadtlebens zeigt KiKA in "Ready for this - Die Chance deines Lebens" (ZDF) ab dem 2. Oktober um 20:10 Uhr.

Jeder Bewohner der Villa hat ein besonderes Talent: Ava (Majeda Beatty) und Dylan (Liam Talty) besuchen eine Highschool für Musik, Zoe (Madeleine Madden) und Levi (Aaron McGrath) trainieren an einer Sport-Akademie und Lily übt sich an ihrer Schule im Debattieren. Was sie verbindet ist ein Stipendium für die begabtesten Nachkommen australischer Ureinwohner.

Mit Reece, einem talentierten Comic-Zeichner, zieht ein weiterer Mitbewohner ein. Da er wegen seines tyrannischen Stiefvaters unbedingt von zu Hause weg wollte, täuschte er eine indigene Abstammung vor. Obwohl sein Geheimnis auffliegt, darf er in der Villa bleiben. Die Jugendlichen müssen sich nun zusammenraufen und an ihren Schulen überzeugen, trotz aller Widerstände, Tränen oder romantischen Gefühle.

Ready for this - Die Chance deines Lebens" (ZDF) von der "Dance Academy"-Produzentin Joanna Werner und Miranda Dear von Blackfella Films wurde im Dezember 2015 bei den AACTA-Awards (Australian Academy of Cinema and Television Arts) als "Best Children's Television Series" ausgezeichnet und im Frühjahr 2016 mit dem TV Week Logie Award für das "Most Outstanding Children's Program" prämiert. Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Frauke Bräuner.

"Ready for this - Die Chance deines Lebens" (ZDF) ist ab 2. Oktober immer sonntags um 20:10 Uhr bei KiKA zu sehen.

Die erste Folge der Serie können registrierte Nutzer in der KiKA-Presselounge (www.kika-presse.de) im Bereich "Presse Plus" einsehen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell