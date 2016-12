Tennislegende Boris Becker wird Markenbotschafter der Online-Poker-Seite partypoker

Boris Becker neuer Botschafter für die Online-Poker-Seite partypoker. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/65172 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/PartyPoker.com" Bild-Infos Download

München (ots) - Die führende Online-Poker-Seite partypoker präsentiert ab sofort die deutsche Tennislegende Boris Becker als neuen Markenbotschafter. Anlässlich der Partnerschaft wird ab dem 6. Dezember auf www.partypoker.com eine Sonderaktion zum Thema Tennis starten, bei dem die Spieler die Chance haben, bei vier 5.000 Dollar Freerolls mitzuspielen. Der Gesamtsieger darf live gegen Boris Becker um 25.000 Dollar pokern.

Neben dieser Aktion startet partypoker gemeinsam mit Boris Becker im neuen Jahr das Turnier mit dem bisher größten garantierten Preispool in Europa von 6 Millionen Britische Pfund. Das "MILLIONS- Turnier" hält für den Sieger ein Preisgeld in Höhe von 1 Million Pfund bereit. Spieler, die einen Platz in diesem Turnier erhalten möchten, können sich online über Buy-Ins ab 550 Pfund oder bei dem live Event "Dusk Till Dawn" im April 2017 einkaufen.

Boris Becker, sechsmaliger Single-Sieger im Poker: "Wie früher auf dem Tenniscourt bin ich auch am Pokertisch ein starker Gegner und sehr gespannt darauf, mich mit anderen Spielern international zu messen. Poker habe ich vor langer Zeit gelernt und weiß, dass es ein Spiel ist, indem Können und Durchhaltevermögen entscheidend sind. Ich hoffe, meine Erfahrung vom Tennisplatz zu meinem Vorteil nutzen zu können. partypoker hat einige Weltklasse-Turniere geplant, ich freue mich auf die Partnerschaft und darauf, online sowie live auf dem partypoker MILLIONS-Turnier spielen zu können."

Tom Waters, Group Head bei partypoker: "Boris ist einer der weltweit bedeutendsten Sportler. Seine mentale Stärke und sein Willen zu gewinnen machen ihn zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten am Poker-Tisch und ich bin mir sicher, er wird das Können der anderen Spieler am Tisch testen! Für 2017 haben wir geplant, unser Pokerangebot in Deutschland zu erweitern und ich bin begeistert, dass Boris Becker hierfür unser Markenbotschafter ist."

partypoker.com wurde 2001 gegründet und ist eine der ältesten, anerkanntesten und vertrauenswürdigsten Online-Poker-Marken. Der Pionier des Online-Pokers gehört zur Bwin.party digital entertainment plc, des weltweit größten börsennotierten Online-Gaming-Unternehmens mit den Angebotssparten Sportwetten, Poker, Casino und Bingo. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.partypoker.com oder unseren partypoker-Blog.

Jeden Tag nehmen Tausende von Spielern an unseren Tischen Platz, um Cash Games, großzügige Turnierpreispools und attraktive Aktionen zu genießen. Sie haben die Chance uns Online über die Website oder über Smart Devices (iOS & Android App) zu erreichen. Alternativ können Spieler auch im realen Leben an partypoker-Veranstaltungen bei unseren Partnern "Dusk till Dawn"-Casinos, Nottingham oder gesponserten "World Poker Tour"-Veranstaltung teilnehmen. Bwin.party digital entertainment plc ist das weltweit größte börsennotierte Online-Gaming-Geschäft, das durch die Fusion von bwin und PartyGaming im März 2011 gegründet wurde. Sie haben marktführende Positionen in jeder ihrer Angebotssparten: Sportwetten, Poker, Casino und Bingo.

