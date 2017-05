Erste Auslandsreise von US-Präsident Donald Trump - Montag, 22. Mai 2017, ab 9 Uhr bis Samstag, 27. Mai 2017

Bonn (ots) - Fünf Staaten in neun Tagen - auf seiner ersten Auslandsreise besucht US-Präsident Donald Trump Saudi-Arabien, Israel und den Vatikan und damit die Vertreter der drei großen Weltreligionen. In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad trifft Donald Trump am Wochenende König Salman sowie Vertreter einiger Golf-Staaten. Am Montag reist der US-Präsident weiter nach Jerusalem, wo u.a. Gespräche mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu und Präsident Reuven Rivlin geplant sind. Am Mittwoch ist Trump zur Audienz bei Papst Franziskus in Vatikanstadt geladen.

phoenix berichtet ausführlich von der ersten Auslandsreise von Donald Trump sowohl in vor Ort um 9 Uhr, 12 Uhr und 14 Uhr als auch in der Tag um 17.30 Uhr und 23 Uhr. Am Montag ab 9 Uhr fasst phoenix die Ergebnisse von Trumps Gesprächen in Saudi-Arabien zusammen. Im Tagesgespräch mit Shimon Stein, dem ehemaligen Botschafter Israels in Deutschland, ordnet Moderator Stephan Kulle das Geschehen ein. Um 10.45 Uhr sendet phoenix das Thema "Trump - eine Bilanz" und um 12.45 Uhr "Trump, Brexit & Co. - die Angst der Anleger". Gespräche mit weiteren Experten im Studio sowie Korrespondenten vor Ort bieten Hintergründe und Analysen und runden die Berichterstattung ab.

Auch über die weiteren Stationen durch Europa berichtet phoenix. Der nächste Programmpunkt ist der NATO-Gipfel in Brüssel, wo Trump neben NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Rede halten wird. Am Freitag und Samstag nimmt der US-Präsident dann erstmalig am G7-Gipfeltreffen teil, diesmal im sizilianischen Taormina.

