phoenix Live: Antrittsbesuch Emmanuel Macron - Gemeinsame PK mit Kanzlerin Angela Merkel - Montag, 15. Mai 2017, ab 17.30 Uhr

Bonn (ots) - Seine erste Auslandsreise führt den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach Deutschland. Am Nachmittag wird der 39-jährige Senkrechtstarter und Sozialliberale, der am Sonntag die Amtsgeschäfte übernommen hat, in Berlin mit militärischen Ehren begrüßt. Für den Abend ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel angekündigt. phoenix plant beides live zu übertragen.

