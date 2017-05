17. Karlsruher Verfassungsgespräch: "Wohin steuert Europa?!" - Sonntag, 28. Mai 2017 13.00 Uhr

Bonn (ots) - Brexit, Flüchtlingskrise, Euro-Krise - die EU taumelt gewaltig: Es droht das Ende des Europäischen Integrationsprojektes. Viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich unverstanden von "denen in Brüssel", wollen mehr Mitsprache und Teilnahme am wirtschaftlichen Aufschwung. Rechtspopulisten in ganz Europa nutzen das geschickt aus. Mit vermeintlichen Heilsversprechen scharen sie in Europa immer mehr Wähler hinter sich.

Längst sitzen die Gegner Europas auch im Europäischen Parlament, wo sie die EU von innen heraus torpedieren. Die Wahl Donald Trumps verschärft die Lage. Europäischen Konzernen droht er mit Strafzöllen; die Nato stellte er in Frage - mittlerweile hat er seine Kritik wieder revidiert. Wie konnte es soweit kommen? Und wohin steuert Europa?

Über diese Fragen diskutiert WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn im Sitzungssaal des Bundesverfassungsgerichts mit seinen Gästen:

- Wolfgang Schüssel, ehemaliger österreichischer Bundeskanzler - Kurt Beck, ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz - mit Prof. Hans-Werner Sinn, Leibnitz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München - mit Prof. Ulrike Guérot, Department für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems und - mit Cerstin Gammelin, stellvertretende Redaktionsleiterin der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung Die Karlsruher Verfassungsgespräche finden jedes Jahr am 22. Mai - Vorabend der Verkündung des Grundgesetzes - statt. Sie widmen sich traditionell aktuellen verfassungspolitischen Themen. Zu der öffentlichen Podiumsdiskussion werden namhafte Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Justiz geladen. Schirmherr ist der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. Andreas Voßkuhle.

