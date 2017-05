phoenix Themennacht: #netznacht zur re:publica - Mittwoch, 10. Mai 2017, 0.45 Uhr - 4.15 Uhr

Bonn (ots) - Die Blogger-und Medienkonferenz re:publica 2017 findet dieses Jahr unter dem Motto "Love Out Loud!" statt. Der Fokus wird hierbei auf Organisationen, Menschen und Projekte gegen Hass, Gewalt und Ungerechtigkeit gelegt. phoenix-Redakteur Ruben Frangenberg ist in Berlin unterwegs. Anlässlich der re:publica 2017 sendet phoenix in der #netznacht spannende Dokumentationen zum Thema digitale Gesellschaft.

Die Themennacht beginnt um 0.45 Uhr mit der Dokumentation "Das Darknet" der Autoren Annette Dittert und Daniel Moßbrucker (NDR/2017), in der die dunkle Seite des Internets erkundet wird. Im Anschluss zeigt phoenix die Aaron-Swartz-Story "Tod eines Internet-Aktivisten" von Brian Knappenberger (ZDF/2015). Abschließend widmet sich phoenix der Hacking-Kultur mit dem Film "Der Chaos Computer Club" von Andreas G. Wagner (ZDFinfo/2016).

