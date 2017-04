phoenix Schwerpunkt: Thema "Starke Frauen" & G20-Frauengipfel mit Ivanka Trump, Angela Merkel, Christine Lagarde - Dienstag, 25. April 2017, 10.45 und 13.00 Uhr

Bonn (ots) - "First Daughter" Ivanka Trump trifft auf Bundeskanzlerin Angela Merkel und IWF-Chefin Lagarde: Auf dem zweitägigen G20-Frauengipfel in Berlin soll unter anderem über die weltweite Förderung von Unternehmerinnen diskutiert werden. Weitere Gäste sind Königin Máxima der Niederlande, Anne Finucane, Vizepräsidentin Bank of America, die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland, die kenianische High-Tech-Gründerin Juliana Rotich, sowie Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Trumpf-Geschäftsführung. phoenix überträgt das Panel II live.

Der "Women20 Summit" unter dem Titel "Inspiring women: Scaling Up Women's Entrepreneurship" findet im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft statt. Wichtigstes Ziel ist die "Verankerung der wirtschaftlichen Stärkung von Frauen als Querschnittsaufgabe in allen politischen Themenfeldern der G20".

Bereits vor der Diskussionsrunde, um 10.45 Uhr, sendet phoenix das Thema "Starke Frauen": Ob Kanzlerin Angela Merkel oder die britische Premierministerin Theresa May - erfolgreiche Frauen mussten sich zunächst in einer Männerwelt durchboxen und behaupten, um an die Position zu kommen, die sie heute bekleiden.

Moderatorin Tina Dauster beleuchtet in dem phoenix-Thema zusammen mit der Bonner Soziologin Prof. Doris Mathilde Lucke die Herausforderungen der Zukunft, vor denen "Starke Frauen" stehen. In der anschließenden ZDF-Dokumentation aus der Reihe "ZDF History" führt Guido Knopp durch das Thema "Yes, she can! Frauen, die Geschichte machten".

