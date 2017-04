40 Jahre Stammheim-Urteil: "Rätsel RAF-Terror - Auf Zeitreise mit Guido Knopp XXL" und phoenix-Themennacht - Freitag, 28. April 2017, ab 00.45 Uhr

Bonn (ots) - Am 28. April 1977 fällt das Urteil in einem der aufsehenerregendsten Prozesse in der Bundesrepublik. Den vier Angeklagten Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof und Jan-Carl Raspe, Mitglieder der terroristischen Organisation "Rote Armee Fraktion" (RAF), wird in Stuttgart-Stammheim u.a. Mord in vier Fällen und versuchter Mord in 54 Fällen vorgeworfen. Zum 40. Jahrestag des Urteils im sogenannten "Stammheim-Prozess" zeigt phoenix in einer Erstausstrahlung eine um 30 Minuten erweiterte und um neue Erkenntnisse angereicherte Version der Dokumentation "Rätsel RAF-Terror - Auf Zeitreise mit Guido Knopp" sowie eine Doku-Themennacht.

In der Langfassung der Dokumentation von Deutschlands bekanntestem TV-Historiker Guido Knopp und den Autoren Michael Krons und Eva Wormit kommen führende Akteure aus der Geschichte der RAF zu Wort, darunter der spätere Innenminister Otto Schily. Außerdem liefert diese "XXL-Zeitreise" mit Guido Knopp neue Antworten auf offene Fragen zu den Anschlägen auf Hans Neusel, den damaligen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, sowie auf die US-Botschaft in Bonn Anfang der 90er-Jahre (Erstausstrahlung 28.4. um 15:00 Uhr).

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag befasst sich phoenix in einer Doku-Themennacht mit dem Terror durch die Rote Armee Fraktion und dem Stammheimer Prozess. Der zeitgenössische Dokumentations-Klassiker "Urteil in Stammheim - Bericht zum Ende des Baader-Meinhof-Prozesses" (ZDF/1977) der damaligen Prozessberichterstatter Peter Doebel und Bernhard Töpper sowie "Das Stammheimer Gefängnis" (SWR/2014) von Ingo Helm liefern Hintergründe zu einem der bedeutendsten Strafprozesse in der Geschichte der Bundesrepublik.

Die Dokumentation und die phoenix-Themennacht sind Teil des phoenix-Jahresschwerpunkts "Rätsel RAF-Terror".

http://presse.phoenix.de/suche/tagesuebersicht.phtml?date=1493330400

