André Poggenburg (AfD): "Es gibt nicht zwei Richtungen, die sich nicht miteinander vertragen"

Bonn (ots) - Der sachsen-anhaltinische AfD-Landesvorsitzende André Poggenburg hat sich gegen die Auffassung gewandt, in seiner Partei gebe es nun Auseinandersetzungen. "Es gibt nicht zwei Richtungen, die sich nicht miteinander vertragen", sagte er beim Bundesparteitag der AfD in Köln dem Fernsehsender phoenix. Poggenburg zeigte sich überzeugt, dass seine Partei nach zwei, drei Legislaturperioden auch Regierungsverantwortung übernehmen werde. "Irgendwann werden wir regieren - es fragt sich nur, aus welcher Position heraus."

Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen glaubt nicht, dass seine Rede am Samstag der Co-Vorsitzenden Petry geschadet habe. "Ich gebe ihr nicht den Laufpass." Meuthen sah es allerdings als gewisses Problem an, dass jetzt beide Bundesvorsitzende nicht im Spitzenteam der Partei vertreten seien. "Das ist sehr ungewöhnlich und es fällt mir schwer, aber ich habe meinem Landesverband in Baden-Württemberg mein Wort gegeben", so Meuthen.

Pressekontakt:

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell