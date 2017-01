phoenix Runde: Brisanter Besuch - Merkel trifft Erdogan - Mittwoch, 01. Februar 2017, 22.15 Uhr

Bonn / Berlin (ots) - An diesem Donnerstag reist Bundeskanzlerin Angela Merkel in die Türkei. Es ist ihr erster Besuch seit dem Putschversuch. Keine leichte Aufgabe, denn die Beziehungen sind angespannt. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wirft Deutschland vor, Gülen- und PKK-Anhänger zu schützen und droht immer wieder damit, den Flüchtlingsdeal mit der EU aufzukündigen. Nun haben 40 größtenteils ranghohe türkische Nato-Soldaten in Deutschland Asyl beantragt. Die türkische Regierung warnt Deutschland davor, diese Soldaten aufzunehmen.

Was sind die Gründe für Merkels Besuch? Wie könnte eine Annäherung gelingen?

Alexander Kähler diskutiert u.a. mit

- Bülent Bilgi, Union Europäisch-Türkischer Demokraten - Christiane Hoffmann, Der Spiegel - Prof. Udo Steinbach, Türkeiexperte

