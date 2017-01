phoenix Live: Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu NPD-Verbot - Dienstag, 17. Januar 2017, 09.30 Uhr

Bonn (ots) - Verbot oder nicht? Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Dienstag nach monatelangen Beratungen seine Entscheidung über den NPD-Verbotsantrag des Bundesrats. 2003 scheiterte am Bundesverfassungsgericht ein zwei Jahre zuvor eingereichter Antrag aus formalen Gründen. phoenix überträgt das Urteil und die Begründung in voller Länge live. In Karlsruhe ist außerdem phoenix Reporter Jan Christoph Nüse. Er spricht unter anderem mit dem Rechtsexperten Karl-Dieter Möller sowie mit dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter Hans Hugo Klein.

