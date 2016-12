"Den Worten Taten folgen lassen" - Tillich für konsequente Abschiebung von Flüchtlingen

Bonn (ots) - Für eine konsequente Abschiebung von Flüchtlingen hat sich Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich ausgesprochen. Man müsse den Worten auch Taten folgen lassen, so Tillich im phoenix-Interview am Rande des CDU-Bundesparteitages in Essen: "Wir müssen auch deutlich machen, dass wir zum Beispiel bei der Frage sicherer Herkunftsländer noch keinen Schritt weiter gekommen sind - das liegt an Rot-Grün, die das im Bundesrat bisher blockiert haben." Als weitere Aufgabe forderte Tillich eine Abschiebehaft auch in den Ländern. "Wir müssen diese Diskussion nicht nur führen, sondern auch letztendlich handeln, mit nordafrikanischen Ländern Übereinkünfte erzielen, dass die Leute, die aus diesen Ländern zu uns gekommen sind und kein Asylrecht haben, dann auch wieder in diese Länder zurück überstellt werden können, nach Tunesien oder Marokko".

