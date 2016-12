phoenix Runde: EZB am Zug - Droht die nächste Eurokrise? - Mittwoch, 07. Dezember 2016, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Die Euro-Sorgenkinder Griechenland und Italien rücken wieder in den Fokus. Die Reform- und Zahlungsfähigkeit dieser Staaten werden erneut in Frage gestellt. An diesem Donnerstag will EZB-Chef Mario Draghi erklären, wie es mit der Euro-Rettungspolitik weitergeht. Wirtschaftsexperten streiten darüber, ob der Kauf von Anleihen fortgesetzt oder gestoppt werden soll. Außerdem wird darüber spekuliert, ob die EZB ihre Politik der Niedrigzinsen verändern wird. In den USA gelten baldige Zinserhöhungen inzwischen als wahrscheinlich.

Muss die EZB weiter Staatsanleihen kaufen oder muss sie einen Kurswechsel hinkriegen? Wann erhöht EZB-Chef Draghi die Zinsen in der Eurozone? Was bedeutet der anhaltende Niedrigzins für die Verbraucher?

Alexander Kähler diskutiert u. a. mit

- Prof. Marcel Fratzscher, DIW Berlin - Hermann-Josef Tenhagen, Finanztip - Dorothea Siems, Die Welt

