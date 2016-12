Armin Laschet (CDU): In NRW greifen aggressive Parteien die Mitte von Rechts und Links an

Bonn/Essen (ots) - Der Wahlkampf im Vorfeld der Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen wird für den CDU-Landesvorsitzenden Armin Laschet "hart wie noch nie, da wir auf der Linken wie auf der Rechten aggressive Parteien haben, die die Mitte angreifen". Er fordert alle demokratischen Kräfte in NRW auf, gemeinsam auf die Bevölkerung zuzugehen, "den Menschen zuzuhören, deren Sorgen ernst zu nehmen und gemeinsam den Kampf gegen simple Lösungen der Populisten anzutreten". Laschet erklärte im phoenix-Interview am Rande des CDU-Parteitags in Essen, er wolle im NRW-Wahlkampf hart an der Sache bleiben, aber nicht persönlich oder unter der Gürtellinie kämpfen, wie das in Amerika geschehen ist.

Pressekontakt:

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell