DGAP-News: Veritas Investment GmbH: ETF-PORTFOLIO GLOBAL erhält Auszeichnung

DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds Veritas Investment GmbH: ETF-PORTFOLIO GLOBAL erhält Auszeichnung 20.01.2017 / 09:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- PRESSEINFORMATION FRANKFURT, 20. JANUAR 2017 ETF-PORTFOLIO GLOBAL erhält Auszeichnung Euro-FundAwards 2017: Zweiter Platz in der Kategorie Dachfonds Aktien / 1-JahresperfomanceAuf Jahressicht legte der Fonds über 23 Prozent zu (Stand: 17.01.2017 ) Im Rahmen der alljährlichen Verleihung der Euro-FundAwards des Finanzen Verlags wurde der Fonds ETF-PORTFOLIO GLOBAL (DE000A0MKQK7) der Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment ausgezeichnet. In der Kategorie Dachfonds Aktienfonds / 1-Jahresperformance belegte der ETF-PORTFOLIO GLOBAL den zweiten Platz. "Wir freuen uns sehr über diese renommierte Auszeichnung. Gerade der ETF-PORTFOLIO GLOBAL eignet sich als Basisinvestment für Anleger, die mit einem einfachen und günstigen Dachfonds an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte partizipieren wollen", so Dr. Dirk Rogowski Geschäftsführer der Veritas Investment zu der Auszeichnung. Innerhalb eines Jahres (Stand: 17.01.2017) legte der Fonds über 23 Prozent zu. Auch der Start ins neue Jahr verlief bisher vielversprechend. Zum Stichtag 17.01.2017 beträgt sein plus bereits über ein Prozent. Der ETF-PORTFOLIO GLOBAL ist ein passiv gemanagter Dachfonds und investiert weltweit breit diversifiziert in ausgewählte Aktien-ETFs, sogenannte Exchange Traded Funds, die an der Börse gelistet sind und einen Index abbilden. Für die Ländergewichtung orientiert sich das Fondsmanagement am Bruttoinlandsprodukt. Mit dem ETF-PORTFOLIO GLOBAL können Anleger an der Entwicklung von über 1.000 Aktien aus den stärksten Wirtschaftsräumen der Welt partizipieren. Der Fonds verbindet die Vorteile passiver, kostengünstiger und schnell handelbarer ETFs mit denen eines breit diversifizierten Dachfonds - und das ganz ohne Ausgabeaufschlag. Weitere Informationen zum ETF-PORTFOLIO GLOBAL finden Sie unter: www.veritas-investment.de ZUM EURO-FUNDSAWARD Mit den Euro-FundAwards zeichnet die Finanzen Verlag GmbH die besten Fonds des Jahres aus. Prämiert werden jeweils die drei Fonds mit der besten Performance über ein, drei, fünf und zehn Jahre in 69 unterschiedlichen Fonds-Kategorien. Basis für diese Auswertung ist das Fonds-Universum des Monatsmagazins Euro. Es wurden zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Publikumsfonds mit mindestens 20 Millionen Euro Volumen gewertet. ÜBER VERITAS INVESTMENT Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management. Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen. Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds. .......... PRESSEKONTAKT: Veritas Investment GmbH Ralf Droz mainBuilding, Taunusanlage 18 60325 Frankfurt Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73 Email: r.droz@veritas-investment.de www.veritas-investment.de RISIKOHINWEISE: Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien. -------------------------------------------------------------------------------- 20.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 537985 20.01.2017