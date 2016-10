Carnival Corporation unterzeichnet Vertrag mit Shell über Kraftstoffe für weltweit erste LNG-versorgte Kreuzfahrtschiffe

Miami (ots/PRNewswire) - Shell wird Lieferant von verflüssigtem Erdgas (LNG), dem weltweit saubersten fossilen Kraftstoff, für zwei mit LNG versorgte Kreuzfahrtschiffe der Marken AIDA Cruises und Costa Cruises

Schiffe mit erstem "Green Cruising"-Design der Branche gehen 2019 mit Zweistoffmotoren in Betrieb, welche im Hafen und auf See mit LNG Strom produzieren; geringere Emissionen verbessern Luftqualität

Carnival Corporation & plc (http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=140690&p=irol-index) (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK), das größte Unternehmen für Erholungsreisen weltweit, hat heute einen Rahmenvertrag mit Shell Western LNG B.V. (Shell) unterzeichnet, das damit Lieferant von verflüssigtem Erdgas (LNG) als Brennstoff der weltweit ersten vollständig mit LNG versorgten Kreuzfahrtschiffe wird. Im Rahmen des Vertrages wird Shell zunächst zwei neue Schiffe der Marken AIDA Cruises und Costa Cruises der Carnival Corporation mit LNG-Versorgung mit Brennstoff beliefern, deren Stapellauf 2019 erwartet wird. Die Routen laufen beliebte Häfen in Nordwest-Europa und im Mittelmeerraum an.

Photo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160929/414268

Der Vertrag sieht vor, dass diese zwei Schiffe im "Green Cruising"-Design der nächsten Generation der Carnival Corporation auf Kreuzfahrten die Infrastruktur von Shell in Kreuzfahrthäfen zum Auftanken mit LNG nutzen. Die Schiffe sind mit Zweistoffmotoren ausgerüstet und die ersten einer neuen Generation von Kreuzfahrtschiffen mit vollständiger Versorgung durch LNG im Hafen und auf See. Dies geschieht erstmals in der Branche und ist ein Durchbruch, der durch geringere Emissionen die Luftbelastung verringert und die effizientesten Schiffe der Firmengeschichte bereitstellt.

"Wir engagieren uns dafür, Emissionen zu reduzieren und damit die Luftqualität zu verbessern. Dies geschieht durch Prüfung neuer und etablierter Lösungen wie LNG, das eine sehr viel versprechende Option darstellt, da es der Umwelt nutzt und weitere Vorteile mit sich bringt", sagte Tom Strang, Senior Vice President des Bereichs Maritime Affairs der Carnival Corporation. "Wir sind stolz darauf, vorn in der Entwicklung von LNG als Brennstoff der Kreuzfahrtbranche zu segeln und ein völlig neues Modell für die Versorgung der Kreuzfahrtschiffe der nächsten Generation zu schaffen. Wir freuen uns auf die produktive Partnerschaft mit Shell, das über die Erfahrung und das Engagement in den Bereichen Qualität, Sicherheit und betriebliche Effizienz verfügt, das wir teilen und das benötigt wird, damit wir diese innovative LNG-Initiative mit den ersten vollständig durch LNG versorgten Schiffen der Kreuzfahrtbranche umsetzen können."

Diese Schiffe leiten eine neue Ära der Nutzung alternativer Brennstoffe ein, welche Emissionen reduzieren, und sind die ersten in der Kreuzfahrtbranche, die mittels LNG 100 % der Energie des Schiffes erzeugen - sowohl im Hafen als auf See. Diese Innovation wird die Luftqualität signifikant verbessern und somit die Umwelt schützen, was die aggressiven Zielsetzungen der Carnival Corporation bei der Nachhaltigkeit unterstützt.

"Wir haben eng mit Carnival zusammengearbeitet, um in unserer Partnerschaft diesen Punkt zu erreichen", sagte Lauran Wetemans, General Manager Downstream LNG bei Shell. "Es ist entscheidend, bereits frühzeitig zusammenzuarbeiten, um den Übergang zu einem saubereren LNG-Kreuzfahrtbetrieb zu vollziehen. Diese einzigartige Partnerschaft wird zu einer robusten und zuverlässigen LNG-Brennstofflieferkette beitragen und zu Gelegenheiten für künftiges Wachstum."

Der Vertrag beruht auf der im April dieses Jahres etablierten Partnerschaft zwischen der Marke AIDA Cruises der Carnival Corporation und Shell, bei der die AIDAprima im Dock mittels LNG versorgt wurde. Die AIDAprima ist weltweit das erste Kreuzfahrtschiff, das im Hafen LNG nutzt, was zu einer deutlichen Reduzierung der Emissionen führt. Zudem bringt der Vertrag die Umsetzung der LNG-Bemühungen der Carnival Corporation voran, die im Jahr 2015 damit begannen, dass die AIDAsol zum weltweit ersten Kreuzfahrtschiff wurde, das von einer LNG-Hybridbarkasse mit Strom versorgt wurde, was im Hafen ebenfalls zu großen Vorteilen führte.

Die heutige Ankündigung folgt kurz auf die Bestellung des Unternehmens von drei weiteren Kreuzfahrtschiffen der nächsten Generation im September, die vollständig von LNG versorgt werden. Damit liegen in vier der zehn globalen Kreuzfahrtlinien des Unternehmens insgesamt sieben Aufträge für LNG-versorgte Schiffe vor. Zwei der neuen LNG-Schiffe sind für die weltweit beliebteste Kreuzfahrtmarke vorgesehen, die Carnival Cruise Line. Die Auslieferung wird für die Jahre 2020 und 2022 erwartet. Eines der Schiffe ist für P&O Cruises GB bestimmt und die Auslieferung wird im Jahr 2020 erwartet. Die verbleibenden zwei Schiffe werden ebenfalls für die Marken Costa Cruises und AIDA Cruises gebaut. Es wird damit gerechnet, dass sie 2021 in Betrieb gehen.

Im Zuge des Rahmenvertrages haben Carnival Corporation und Shell die Möglichkeit zu einer Partnerschaft zwecks Lieferung von maritimem LNG-Brennstoff für künftige LNG-Schiffe oder weitere Routen. Der Rahmenvertrag ermöglicht allen Marken der Carnival Corporation das Aushandeln individueller LNG-Lieferverträge mit Shell, wenn in den kommenden Jahren neue LNG-Kreuzfahrtschiffe in Betrieb gehen.

Über Carnival Corporation & plc

Die Carnival Corporation & plc ist das größte Unternehmen für Erholungsreisen weltweit und verfügt über ein Portfolio von 10 Kreuzfahrtmarken in Nordamerika, Europa, Australien und Asien, bestehend aus Carnival Cruise Line, Fathom, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australien) und P&O Cruises (GB).

Zusammen betreiben diese Marken 101 Schiffe, die weltweit 700 Häfen anlaufen und 225.000 Kojenplätze bieten. Von 2016 bis 2022 sollen 18 neue Schiffe ausgeliefert werden. Carnival Corporation & plc betreibt zudem Holland America Princess Alaska Tours, die führenden Tour-Firmen in Alaska und dem kanadischen Yukon. Die Carnival Corporation & plc wird an den Börsen in New York und London gehandelt und ist weltweit die einzige Gruppe, die auf den Indexen S&P500 und FTSE 100 verzeichnet ist.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carnival.com, www.hollandamerica.com, www.seabourn.com, www.aida.de, www.costacruise.com, www.cunard.com, www.pocruises.com.au, www.pocruises.com und www.fathom.org.

Pressekontakt:

Original-Content von: Carnival Corporation & plc, übermittelt durch news aktuell