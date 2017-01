Mit "Mercedes-pay" mobil bezahlen per Smartphone

Dateiname: daimlerfinancialservice-feature-bernahme-paycasheurope.mp3

Dateigröße: 593,51 KB

Länge: 00:37 Minuten Download

Stuttgart (ots) - Daimler Financial Services steigt ins ePayment-Geschäft ein und übernimmt den Finanzierungs- und Leasingdienstleister PayCash Europe SA

MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN

Anmoderation:

"Nur Bares ist Wahres" - diese Redensart gehört wohl bald der Vergangenheit an. Denn das Geldwesen verändert sich gerade fundamental. Jeder dritte Einkauf wird heute bereits per Karte bezahlt, Tendenz steigend. Egal ob an der Supermarktkasse oder bei Internetbestellungen - mehr als die Hälfte der europäischen Konsumenten nutzen mobile Endgeräte heute genauso selbstverständlich wie Bargeld. Der Trend zum bargeldlosen Zahlen ist unaufhaltsam und inzwischen steigen auch Big Player in dieses Geschäft ein. So startet Daimler Financial Services mit dem Dienst "Mercedes pay" jetzt das mobile Bezahlen via Smartphone. Dafür übernimmt die Finanztochter von Daimler den elektronischen Zahlungsdienstleister PayCash Europe SA. Klaus Entenmann, der Vorstandsvorsitzende der Daimler Financial Services AG:

O-Ton Klaus Entenmann

Mercedes pay" wird ein elementarer Bestandteil unserer Mobilitäts- und Digitalisierungsstrategie werden. Das neue Daimler-Zahlungssystem unterstreicht unseren Anspruch, als führender Anbieter digitaler Mobilitätsdienstleistungen unsere Angebote noch attraktiver zu machen. (0:16)

Von der neuen Dienstleistung wird in erster Linie der Kunde profitieren, der zukünftig zur Nutzung von verschiedenen Daimler-Dienstleistungen nur einmal seine Zahldaten angeben muss. Schnell, unkompliziert und vor allem sicher:

O-Ton Klaus Entenmann

Unsere Philosophie lautet "Mobility at your fingertips". Unsere Kunden können mittels "Mercedes pay" unsere Mobilitäts- und Dienstleistungsservices ganz einfach per Smartphone bezahlen. "Mercedes pay" ermöglicht dabei ein technisch einfaches und sicheres Abwickeln unserer digitalen Angebote. (0:19)

Abmoderation:

Daimler Financial Services übernimmt den elektronischen Zahlungsdienstleister PayCash Europe SA und bietet unter dem Markennamen "Mercedes pay" das elektronische Zahlungssystem für Dienstleistungen des Daimler-Konzerns an. Als Finanzierungs- und Leasingdienstleister hat Daimler Financial Services 2016 erstmals über vier Millionen finanzierter Fahrzeuge aus dem Daimler-Konzern in seinem Portfolio geführt.

ACHTUNG REDAKTIONEN: Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio@newsaktuell.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: Daimler Financial Services AG, übermittelt durch news aktuell