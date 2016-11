Commercial Vehicle Group (CVG) nimmt vom 9. - 13. November 2016 an der EIMA INTERNATIONAL Ausstellung von Maschinen für Landwirtshaft und Gartenbau In Bologna, Italien, teil und stellt

New Albany, Ohio (ots/PRNewswire) - - die nächste Generation von Sitzen für den Markt für landwirtschaftliche Fahrzeuge vor

Commercial Vehicle Group, Inc. (das "Unternehmen" oder "CVG"), (NASDAQ: CVGI), ein führender Anbieter von voll integrierten Systemlösungen für den Nutzfahrzeugmarkt, gab heute ihre Teilnahme an der EIMA INTERNATIONAL Ausstellung von Maschinen für Landwirtshaft und Gartenbau in Bologna, Italien, vom 9. - 13. November 2016 bekannt.

CVG stellt dabei ihre neue Generation von Sitzen der Marke KAB Seating für den Markt für landwirtschaftliche Fahrzeuge vor. KAB Seating ist seit 1968 ein führender Mitspieler im Markt für Fahrzeugsitze. Das Fachwissen des Unternehmens baut ursprünglich auf dem Baufahrzeugmarkt auf und es betreut eine Reihe von Erstausrüstern. Die Marke wurde seither erweitert und deckt nun ein breites Spektrum von Nutzfahrzeugsektoren ab. Die Einführung unserer neuen Sitze für den Markt für landwirtschaftliche Fahrzeuge ist ein wichtiger Meilenstein für KAB Seating. Gary Hamberg, Vice President und Global Product Line Manager for Construction & Agriculture Seats, erklärte: "Wir sind stolz, unsere neue Generation von Sitzen für den weltweiten Markt für landwirtschaftliche Fahrzeuge vorstellen zu können. Dank unserer Erfahrung im Bausektor und in weiteren Nutzfahrzeugsektoren spiegeln unsere Sitze unseren Fokus auf Langlebigkeit, Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit wieder, sie berücksichtigen aber auch modernere Einflüsse im Styling und bei der Wahl der Materialen."

Die neuen Produkte von KAB Seating werden für ein breites Spektrum von mittelgroßen und großen landwirtschaftlichen Fahrzeuganwendungen verfügbar sein, das Fahrersitze von Base bis Premium abdeckt und über zusätzliche anpassbare Optionen und Stile verfügt, um den Sitz den Wünschen des Kunden anzupassen.

Es werden auch verschiedene weitere Produktlinien ausgestellt, darunter Kabelstränge und Wischersysteme für kommerzielle Anwendungen. Besucher sind herzlich eingeladen, den CVG-Stand A6 in Halle 18ter zu besuchen.

Über Commercial Vehicle Group, Inc.

Commercial Vehicle Group, Inc. (und ihre Tochtergesellschaften) ist ein führender Anbieter einer vollständigen Produktpalette in Zusammenhang mit Fahrzeugkabinen und Systemen für den weltweiten Nutzfahrzeugmarkt, einschließlich des Marktes für mittelschwere und schwere Lkws, des Marktes für mittelschwere und schwere Baufahrzeuge sowie der Märkte für Busse, Landwirtschaft, Schwertransporte, Bergbau, Industrieausrüstungen sowie Freizeit- und Geländefahrzeuge. Informationen über das Unternehmen und seine Produkte finden Sie im Internet unter www.cvgrp.com.

