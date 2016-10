Fotowettbewerb der Woche des Sehens - abstimmen und gewinnen

Berlin (ots) - Am kommenden Samstag, den 8. Oktober, startet auf der Internetseite der Woche des Sehens die Abstimmung, welches Bild den Fotowettbewerb "Seh-Reise" gewinnt. Bis zum Ende der Aktionswoche am 15. Oktober können Interessierte für ihren Favoriten stimmen und so direkt auf die Wahl des Gewinnerfotos Einfluss nehmen. Wer abstimmt hat zudem die Möglichkeit, an der Verlosung eines Eventim-Gutscheins im Wert von 200 Euro teilzunehmen.

Inklusiver Fotowettbewerb

Von Juni bis September 2016 konnten Hobby- und Amateurfotografen ihre Bilder zum Thema "Seh-Reise" einreichen. Mehr als spezielle Kenntnisse im Umgang mit Kamera und Objektiven waren hier der Ideenreichtum und die Fantasie gefragt. "Wie lassen sich die Themen Blindheit, Sehbehinderung und Sehen kreativ und ansprechend in einem Bild umsetzen?", lautete die Aufgabe. Das Besondere dabei: Auch blinde und sehbehinderte Fotografen waren ausdrücklich zum Mitmachen eingeladen. Aus allen eingereichten Fotos hat eine Vor-Jury 17 Bilder ausgesucht, die nun unter www.woche-des-sehens.de/fotowettbewerb/ bestaunt und bewertet werden können.

Die Woche des Sehens

Die "Woche des Sehens" ist eine Aufklärungskampagne, die bundesweit vom 8. bis 15. Oktober stattfindet. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto "Chancen sehen!". Ihr Ziel ist es, auf die Bedeutung guten Sehvermögens, die Ursachen vermeidbarer Blindheit sowie die Lage blinder und sehbehinderter Menschen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen. Getragen wird sie von der Christoffel-Blindenmission, dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, dem Berufsverband der Augenärzte, dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, dem Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf sowie der PRO RETINA Deutschland. Unterstützt wird sie zudem von der Aktion Mensch und der Carl Zeiss Meditec AG.

Mehr Infos unter www.woche-des-sehens.de und www.facebook.com/WochedesSehens.

Pressekontakt:

Original-Content von: Woche des Sehens, übermittelt durch news aktuell