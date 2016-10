Woche des Sehens 2016 - Chancen sehen - Schirmherrin Gundula Gause: Sehbehinderte nicht ausschließen!

7 weitere Medieninhalte

Berlin (ots) - (Info für Redaktionen: Die Woche des Sehens dauert vom 8. - 15. Oktober!) Anmoderation: Die "Woche des Sehens" macht auch dieses Jahr wieder auf die Situation blinder und sehbehinderter Menschen im In- und Ausland aufmerksam. Diese Aktionswoche beginnt (heute/morgen) und dauert noch bis zum (Samstag/15. Oktober). Und sie hat eine prominente Schirmherrin: die Fernsehjournalistin Gundula Gause. Doris Hammerschmidt hat sie besucht und eine überaus engagierte Frau getroffen. Blinde und sehbehinderte Menschen, sagt Gundula Gause, gehören in unsere Mitte:

"Das muss man sich vergegenwärtigen, das sind diejenigen, die nicht mehr als 30 % Sehkraft haben. Und es geht darum, diesen Menschen Zukunftschancen zu eröffnen, hierzulande, aber auch in ärmeren Ländern. Es geht darum, Teilhabe am Leben zu ermöglichen, dass eben Menschen mit Sehbehinderungen leben können wie auch sehende Menschen."

Gundula Gause setzt sich nun schon seit mehr als fünf Jahren ehrenamtlich für die Belange von blinden und sehbehinderten Menschen ein. Das diesjährige Motto der Woche des Sehens - "Chancen sehen" - findet sie besonders aussagekräftig. Chancen sehen, das heißt zum Beispiel auch, Bewerber mit Seheinschränkung einzustellen, in Jobs zu bringen: "Es gibt Bildschirm-Lesegeräte, es gibt Vergrößerungs-Software, die es eben auch Menschen mit Sehbehinderung ermöglicht, am PC zu arbeiten und das ermöglicht halt ganz neue Chancen auch in beruflicher Hinsicht. Menschen mit Sehbehinderung müssen nicht meinen, sie seien ausgeschlossen."

Teilhabe an der Gesellschaft, das ist die große Chance für blinde oder sehbehinderte Kinder in Entwicklungsländern. Häufig wird sie erst durch eine Augenoperation ermöglicht. Bei uns wiederum heißt Teilhabe auch, dass Medien, dass Informationskanäle auf die Belange sehbehinderter Menschen eingehen. Natürlich gerade - und auch - das Fernsehen, weiß die ZDF-Moderatorin: "Zum Beispiel gibt es im ZDF seit 1993 Hörfilme mit Audiodeskription, das heißt Bilder, Filme werden in hörbare Geschichten umgesetzt. Neu ist zum Beispiel auch der Live-Kommentar im ZDF-Fernsehgarten und bei den Champions League Spielen."

Chancen sehen, das heißt aber auch, die Chance möglichst groß zu halten, dass die Leistungskraft unserer Augen erhalten bleibt. Wichtig ist Gundula Gause deswegen immer wieder der Tipp: ab 40 Jahren regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Augenarzt nicht vergessen: "Ja, zum Augenarzt sollte man so früh wie möglich gehen. Je früher ein Problem erkannt wird, desto besser kann man helfen."

Wenn Sie wissen möchten, was die "Woche des Sehens" vom 8. Bis 15. Oktober alles zu bieten hat - einfach im Internet nach "Woche des Sehens" suchen.

