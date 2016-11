ARIES System und Flu A/B & RSV Assay von Erasmus MC in neuer Publikation evaluiert

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Publikation im Journal of Clinical Virology demonstriert Effektivität und einfache Handhabung für Routinetests

Die Luminex Corporation (NASDAQ: LMNX) gab heute bekannt, dass die international renommierte Abteilung für Virologie im Erasmus Medical Center (http://www.erasmusmc.nl/viroscience/?lang=en%20?) in Rotterdam, Niederlande, das ARIES® System und Flu A/B & RSV CE-IVD Assay für klinische Tests in einer kürzlich veröffentlichten Studie (http://www.journalofclinicalvirology.com/article/S1386-6532(16)30580-7/fulltext) evaluiert hat. Das Erasmus MC ist ein Konsultationszentrum zu viralen Infektionen für die Weltgesundheitsorganisation und dient ebenfalls in den Niederlanden als nationales Referenzzentrum für Influenza und aufkommende Infektionen.

In der Studie zeigten die ARIES® Plattform und das Flu A/B & RSV Assay eine hohe klinische Spezifizität und Sensitivität, die mit laborentwickelten RT-PCR Assays vergleichbar sind, sowie bessere Ergebnisse in diesem Zusammenhang als jene von etablierten Assays, wie z. B. immunchromatographische Tests und direkte Immunfluoreszenz-Tests. Die Anwenderfreundlichkeit ist laut Studie mit anderen schnellen molekularen Testplattformen gleichzusetzen. Die ARIES® Plattform ist insofern einzigartig, da man mit ihr ebenfalls intern entwickelte Assays in Echtzeit mit generischen ARIES® Kassetten durchführen kann.

"Wir sind sehr stolz, dass eines der führenden medizinischen Zentren für klinische Virologie nach einer sorgfältigen Beurteilung die Effektivität und leichte Handhabung von ARIES festgestellt hat", sagte Thomas Pracht, Managing Director für EMEIA bei der Luminex Corporation. "Die Erasmus-Studie zeigt die Qualität und Leistung der ARIES® Plattform und den Nutzen des Systems für Molekulardiagnose-Labore, die MDx-Testverfahren "außerhalb des Takts" durchführen wollen - in anderen Worten, außerhalb der offiziellen Dienstzeiten für Tests oder beispielsweise Statistiktests zwischen den Testläufen während der offiziellen Dienstzeiten im Labor. Die Studie unterstreicht ebenfalls die Bedeutung der Tests mit Direktauswirkung, bei denen die Resultate zu unmittelbaren Folgen für die Patientenbehandlung und die klinische Entscheidungsfindung führen - selbst außerhalb der normalen Dienstzeiten."

Lesen Sie die komplette Studie (http://www.journalofclinicalvirology.com/article/S1386-6532%2816%2930580-7/fulltext) "Performance evaluation of a rapid molecular diagnostic, MultiCode based, sample-to-answer assay for the simultaneous detection of Influenza A, B and respiratory syncytial viruses", veröffentlicht im Journal of Clinical Virology, Dezember 2016, Volume 85, Seiten 65-70.

Über die Luminex Corporation

Luminex hat sich das Ziel gesetzt, Labore bei der Suche nach zuverlässigen, zeitnahen und umsetzbaren Antworten zu unterstützen, um letztlich zur Förderung der Gesundheit beizutragen. Wir bieten ein breites Spektrum von Lösungen, die in verschiedenen Märkten eingesetzt werden können, unter anderem in den Bereichen klinische Diagnostik, pharmazeutische Wirkstoffentwicklung, Genom- und Proteomikforschung, biologische Abwehrforschung und Lebensmittelsicherheit. Unser Unternehmen stellt Antworten schneller bereit, vereinfacht gleichzeitig die Komplexität und verschafft sichere Erkenntnisse auf der Grundlage einer nahtlosen Anwendererfahrung. Weitere Informationen über Luminex erhalten Sie, wenn Sie luminexcorp.com aufrufen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, welche die Absichten, Pläne, Überzeugungen, Erwartungen oder Prognosen von Luminex bzw. der Geschäftsführung von Luminex zu zukünftigen Ereignissen ausdrücken, sind sogenannte vorausschauende Aussagen. Zu den vorausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die Entwicklung und die Prüfungsfortschritte unserer Pipeline-Produkte sowie über deren regulatorische Zulassung. Begriffe wie "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "prognostizieren", "überzeugt", "werden", "könnten", "sollten" und ähnliche Ausdrücke weisen auf derartige vorausschauende Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 hin und machen sie kenntlich. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in solchen vorausschauenden Aussagen prognostiziert werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen von Luminex erheblich abweichen, gehören Risiken und Unwägbarkeiten u. a. im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, Produkte zeitnah auf dem Markt einzuführen, mit dem zeitlichen Ablauf regulatorischer Zulassungen und dem Ergebnis klinischer Studien ebenso wie die im Abschnitt "Risikofaktoren" in den von Luminex bei der Securities and Exchange Commission auf den Formularen 10-K und 10-Q eingereichten und erörterten Risiken. Die hier enthaltenen vorausschauenden Aussagen geben die Einschätzung von Luminex zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder und Luminex lehnt ausdrückliche jede Absicht, Verpflichtung oder Zusicherung ab, öffentlich Aktualisierungen oder Berichtigungen an vorausschauenden Aussagen vorzunehmen, um Änderungen der Erwartungen von Luminex in diesem Zusammenhang oder Änderungen aufgrund von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen vorausschauenden Aussagen basieren, widerzuspiegeln.

