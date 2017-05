Supermicros neuer kapazitätsmaximierter, Top-Loading 45-Bay-Speicherserver bietet maximale Intel® Xeon® Duale Prozessor-Performance mit extrem kurzer Tiefe

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das neue 45-Bay-System erweitert Supermicros Portfolio mit 60- und 90-Bay-Kapazität Top-Loading Speicherservern und ermöglicht Kunden so die richtige Größenauswahl für ihre heißen, warmen und kalten Speicherebenen in einer einzigen erstklassigen Produktfamilie

Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein global führendes Unternehmen in den Bereichen Computer-, Speicher- und Netzwerktechnologien sowie in der Green IT, präsentiert den neuen (SSG-6048R-E1CR45H/L) 45-Bay, kapazitätsmaximierten, Top-Loading 4U-Speicherserver, der 17 % kürzer ist als 60-Bay-Systeme. Das 45-Bay System unterstützt Dual Intel® Xeon® Prozessoren und ergänzt die bestehenden 60- und 90-Bay Top-Loading Speichersysteme des Unternehmens.

Der neue 45-Bay Speicherserver ist mit dem branchenweit flexibelsten und innovativsten Design ausgestattet. Er bietet mehrstufige Speicherung, Packungsdichte von heißen, warmen und kalten Speicherlösungen in einem kompakten 4U-Gehäuse. Als einziger 45-Bay Speicherserver unterstützt das Gerät NVMe SSDs (6 x U.2) für I/O-intensive Metadaten-Operationen, CPU mit der höchsten Performance, den größten Speicher mit 24 DIMMs, M.2 SSDs, Boot-Laufwerke mit Hochverfügbarkeit und eine große Bandbreite von Netzwerkmöglichkeiten mit den Supermicro Super I/O Module (SIOM) Steckkarten.

Der 45-Bay Speicherserver hat mit seiner kurzen Tiefe von 25,9 Zoll (0,66 Meter) für Rechenzentrumeinsätze genau die richtigen Dimensionen und ist perfekt geeignet für räumlich begrenzte Umgebungen, z. B. Erdöl- und Gasexploration vor Ort auf dem Feld, Filmerstellung in der Medien- und Entertainmentindustrie, Datenerhebung in Niederlassungen oder im Einzelhandel, Kreuzfahrtlinien auf See, Einsätze in der Luftfahrt und militärische Überwachung. Zu den üblichen Software-Defined Storage (SDS) Applikationen und Anwendungsfällen, für die sich die Supermicro Top-Loading Speicherserver-Familie ideal eignet, gehören unter anderem Red Hat Gluster, Ceph, Daten-Replikationstargets, Daten-Backup, Archivierung und kalte Speicherung, Video-Streaming und -Überwachung.

Das freischwebende Schacht-Design erlaubt die Aufhängung aller 45 Laufwerke an den Gehäuse-Seitenwänden und -Schienen. Dies reduziert Gewichtsbelastung und Vibration auf dem Backplane und Motherboard und verbessert die Luftströmung im System, was wiederum niedrigere Ventilatordrehzahlen und so einen geringeren Energieverbrauch zur Folge hat. Dieses branchenweit einzigartige, freischwebende Schacht-Design sorgt für maximale Speicher-Performance mit höherer Zuverlässigkeit des Systems für unsere gesamte Produktfamilie mit Top-Loading Speicherservern.

Klicken Sie hier für Informationen über die Speicherlösungen von Supermicro:

https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm

"Der neue Top-Loading, Supermicro 45-Bay SuperStorage ist der flexibelste und kompakteste Speicherserver auf der ganzen Welt. Mit seinen kurzen 25,9 Zoll Länge bietet er die maximale Performance mit dualen CPUs, 24 DIMMS und NVMe auf kleinem Raum", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Die Top-Loading, kapazitätsmaximierte Speicherserver-Familie von Supermicro liefert mehr als 10 PB* Speicher in einem standardmäßigen 42U-Rack von Rechenzentren für maximale Kapazität und niedrigere Gesamtbetriebskosten."

"Der neue 45-Bay optimiert das branchenführende Portfolio mit Speicherprodukten von Supermicro, das mit traditionellen Speicherservern für Unternehmen und hochverfügbaren Plattformen wie Super SBB ein breites Spektrum mit innovativen Formfaktoren umfasst. Das gesamte Spektrum bietet kapazitätsmaximierte, Top-Loading-Designs, Front-Loading für allgemeine Zwecke oder Front- und Back-Loading-Designs sowie eine in der Branche einmalige, ausbalancierte Performance und Kapazität des Simply Double Designs."

Der 45-Bay SuperStorage SSG-6048R-E1CR45H/L ist ein Speichersystem mit hoher Dichte und Performance, das für eine einfache Umsetzung in jedem unternehmensweiten Rechenzentrum konzipiert ist. Das Gehäuse beherbergt 45 im Betrieb austauschbare 3,5" Top-Loading Festplattenschächte mit Unterstützung von 6 optionalen NVMe U.2 Laufwerken, plus 2 im Betrieb austauschbare 2,5" hintere Festplattenschächte für OS-Imaging.

Der 45-Bay SuperStorage Server ist für die anspruchsvollsten softwaredefinierten Speicherapplikationen optimiert und unterstützt bis hin zum dualen Intel Xeon Prozessor E5-2600 v4/v3 mit 3TB DDR4-Speicher in 24 DIMMs, die Hardware- oder Software-Optionen SAS3/SATA3 RAID und eine große Bandbreite von Netzwerklösungen, einschließlich 25G und 40G Ethernet, 56G FDR InfiniBand sowie die 100G Intel® Omni-Path Architecture (Intel® OPA) Netzwerkoptionen über die Supermicro SIOM-Steckkarten.

Der Einsatz und die Wartung des 45-Bay SuperStorage ist unkompliziert, dank eines kompakten Kabelführungsarms (CMA), der im Betrieb austauschbaren (Hot-Swap) Kühleinheit, Netzteilen, werkzeuglosen Laufwerkträgern (mit eingebautem 2,5" Adapter), Out-of-Band-Verwaltung durch IPMI 2.0 mit speziell zugewiesenem LAN-Port, Supermicro RSD-basierter Unterstützung für das Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD) und einer LCD-Anzeige für schnelle System- und Laufwerkdiagnostik. Das 45-Bay SuperStorage System braucht weniger Platz in einem Rack zugunsten einer besseren Luftzirkulation und kann mit redundanten 1600W Platin-Level-Netzteilen betrieben werden.

(*Installiert mit zehn 90-Bay Speicherservern und 12 TB Festplattenlaufwerken)

