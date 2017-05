Supermicro-Systeme auf GTC 2017 bieten Spitzenleistung von 170 TFLOPS FP16 für Künstliche Intelligenz und Deep Learning

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Neue 1U und 4U SuperServer mit Unterstützung für 4/8 Tesla P100 SXM2 beschleunigen Deep Learning-Anwendungen, 2U 8-GPU ist für Rechenzentren und 4U 4-GPU SuperWorkstation für Virtual Reality optimiert

GPU Technology Conference - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein weltweit führendes Unternehmen in Rechen-, Speicher- und Netzwerktechnologien und Green Computing, wird auf der vom 8. bis 11. Mai im San Jose Convention Center stattfindenden GPU Technology Conference (GTC) an Stand #111 neue GPU-basierte Server ausstellen.

Die GPU-Hochleistungsrechner-Systeme von Supermicro sind für Applikationen wie Maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz, HPC, Cloud und Virtualized Graphics sowie Hyperscale-Workloads optimiert. Supermicro wird SYS-1028GQ-TXRT und SYS-4028GR-TXRT mit Unterstützung für vier bzw. acht NVIDIA® Tesla® P100 SXM 2.0 Module und NVIDIA NVLink(TM) Interconnect-Technologie präsentieren, das Unternehmen stellt außerdem seine Multi-Node-GPU-Lösungen und Hochleistungs-Workstations mit Unterstützung für 4 PCIe 3.0 x16 Slots vor.

Supermicros GPU-Lösungen finden Sie unter: https://www.supermicro.com/products/nfo/GPU_MIC.cfm

"Unser umfangreiches Portfolio an GPU-Lösungen ermöglicht den Kunden eine massive Skalierung ihrer Rechencluster, so dass sie die anspruchsvollsten Workloads im wissenschaftlichen Umfeld und in den Bereichen Deep Learning und Hyperscale mit schnellster Ergebnisausgabe beschleunigen und gleichzeitig maximale Leistung im Hinblick auf Energieverbrauch, Platzbedarf und eingesetztem Kapital erreichen können", erklärt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Unsere Kunden können mit den aktuellen Innovationen hinsichtlich Leistungsstärke und den auf Dichte optimierten 1U- und 4U-Architekturen, die die neuen NVIDIA P100 Prozessoren mit NVLink integrieren, exponentielle Steigerungen bei der Deep Learning-Anwendungsleistung erzielen, um einige der weltweit komplexesten und wichtigsten Herausforderungen in Angriff zu nehmen, und dabei zugleich Geld sparen".

"NVIDIAs GPU-Rechenplattform bietet eine drastische Steigerung des Anwendungsdurchsatzes für HPC, Advanced Analytics und KI-Workloads", sagt Paresh Kharya, Tesla Product Management Lead bei NVIDIA. "Die neuen hochdichten Supermicro Server mit unseren Tesla GPUs für Rechenzentren liefern nicht nur hohe Leistung, sondern auch überlegene Effizienz, so dass die Kunden selbst anspruchsvollste Berechnungen bewältigen können".

Ausgestellt werden unter anderem die folgenden Systeme:

- Supermicros SuperServer SYS-4028GR-TXR(T) unterstützt acht NVIDIA Tesla P100 SXM2 Beschleuniger in 4U, um maximale Bandbreite für geschäftskritische HPC-Cluster und Hyperscale-Workloads zu bieten. Die Lösung optimiert die NVIDIA NVLink GPU-Interconnect-Technologie in einer Cube-Mesh-Architektur, die gemeinsam mit RDMA-Fabric dazu dient, die Latenzzeiten bei Datenzugriff und Übermittlung zu verbessern und die Performance zu maximieren. Der SuperServer bietet die parallele acht Tesla P100 SXM2 Accelerator-Rechenlösung und sorgt mit unabhängigen GPU- und CPU-Wärmeleitzonen für kompromisslose Leistung und Stabilität mit einer Spitzenleistung von bis zu 170 TFLOPS FP16. - Der 1U SuperServer SYS-1028GQ-TXR(T) ist für die Unterstützung von vier NVIDIA Tesla P100 SXM2 Beschleuniger optimiert. Die hoch skalierbare Lösung implementiert eine voll eingebundene Quad-GPU-Architektur und nutzt NVIDIAs 160GB/s NVLink Interconnects mit mehr als der fünffachen gesamten Bandbreite von PCI-E 3.0. Dieser SuperServer ist ohne GPU-Preheat konzipiert, was höchste Leistung und Stabilität unter anspruchsvollsten Arbeitsbelastungen sicherstellt und in Verbindung mit der für Latenz und Bandbreite optimierten High-Speed-Konnektivität selbst die größten DL-Modelle in Angriff nehmen kann. - Der Supermicro 2U Dual-Knoten TwinPro(TM) SuperServer SYS-2028TP-DTFR liefert in der Konfiguration mit zwei GPUs pro Knoten konkurrenzlose Vorteile für Rechenzentrumskunden, inklusive acht 2,5" Hot-Swap SATA-Einschübe für beispiellose Speicherkapazität, integriertes FDR 56Gbps InfiniBand, höchste Rechenleistung und hohe Energieeffizienz. - Die SuperWorkstation SYS-7048GR-TR bietet Unterstützung für bis zu vier GPU-Karten im 4U Tower-Formfaktor und Titanium-Level-Höchstleistungsnetzteile, um die beispiellose Leistungsstärke des GPU-Supercomputing auch individuellen Erstellern von digitalem Content zugänglich zu machen.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt weltweit zu den größten Anbietern von fortschrittlichen Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt. Weiterführende Informationen zu den Rechenlösungen von Supermicro finden Sie unter http://www.supermicro.com.

