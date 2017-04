Supermicro fördert die Konnektivität konvergierter Rechenzentren mit einem Portfolio von 25/100 Gbps Server-Netzwerklösungen

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Verfügbarkeit von Quad/Dual/Single (Q)SFP28 Modulen im On-Board-, Standard- und MicroLP -Formfaktor in einer breiten Produktpalette für die Optimierung der Netzwerkleistung, Skalierbarkeit, Kosten und Ausbaufähigkeit

Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Weltmarktführer bei Computer-, Speicher- und Netzwerktechnologie sowie bei Green Computing, kündigte die allgemeine Verfügbarkeit von Mellanox-, Broadcom- und Intel-basierten, für den Ultra SuperServer® optimierten, 100 Gbps und 25 Gbps Standardnetzwerkkarten und On-Board SIOM-Lösungen, 25 Gbps MicroLP- Netzwerkkarten und On-Board Riser-Karten an.

Die Netzwerkmodule von Supermicro verfügen über hohe Bandbreite und branchenführende Konnektivität für hochleistungsfähige Server- und Speicheranwendungen in den herausforderndsten Rechenzentrums-, HPC-, Cloud Web2.0-, Machine Learning- und Big Data-Umgebungen. Gruppierte Datenbanken, Web-Infrastruktur und Hochfrequenzhandel sind nur einige der Anwendungen, bei denen nennenswerte Verbesserungen bei Durchsatz und Latenz erzielt werden, die mit dieser Generation der branchenführenden Lösungen von Supermicro zu schnellerem Zugriff sowie Verbesserungen bei Echtzeit-Reaktionen und Virtualisierung führen.

Das Portfolio der 25 Gbps und 100 Gbs Schnittstellenlösungen von Supermicro:

Die 25/100 Gbps Netzwerklösungen von Supermicro bieten hohe Leistung sowie effiziente Netzwerk-Fabrics und decken ein breites Spektrum an Produkten ab, die für Anwendungen optimiert wurden. Diese Schnittstellen bieten Kunden für Ihre Anwendungen und Rechenzentrumsumgebungen optimierten Netzwerkalternativen. Die Karten der AOC-S Standard LP Serie wurden für sämtliche Server von Supermicro mit einen PCI-E x8 (für 25 G) oder PCI-E x16 (für 100 G) Erweiterungssteckplatz konzipiert. Die AOC-C MicroLP Erweiterungskarte wurde für die hochdichten Supermicro FatTwin(TM) und MicroCloud SuperServers optimiert. Die Karten der flexiblen, kostenoptimierten 25/100 Gbps AOC-M On-Board SIOM Serie von Supermicro unterstützen die Supermicro TwinPro(TM), BigTwin(TM), Simply Double und 45/60/90-Bay Top-Load SuperStorage und 7U 8-Way SuperServer. Die Supermicro Ultra Serie verwendet die On-Board Riser-Karten der AOC-U Serie. Diese 25 G und 100 G Module sind mit den Schalterprodukten von Supermicro und vergleichbaren Produkten anderer Hersteller der Branche voll kompatibel.

25/100 G MODUL ART BESCHREIBUNG SCHNITTSTELLE PORTS CONTROLLER UNTERSTÜTZTESUPERMICROSERVER AOC-SHFI-i1C STANDARD OMNI-PATH PCI-E 3.0 X16 1 INTEL ALLE W/ PCI-E 3.0 X16 LP 100 GBPS QSFP28 AOC-MHFI-i1C/M ON-BOARD OMNI-PATH PCI-E 3.0 X16 1 INTEL BIGTWIN, TWINPRO, 100 GBPS QSFP28 SUPERSTORAGE, 8-WAY AOC-S100G-m2C STANDARD DUAL-PORT PCI-E 3.0 X16 2 MELLANOX ALLE W/ PCI-E 3.0 X8 LP 100 GBE QSFP28 AOC-S25G-b2S STANDARD DUAL-PORT 25 PCI-E 3.0 X8 2 BROADCOM ALLE W/ PCI-E X8 LP GBE SFP28 AOC-S25G-m2S STANDARD DUAL-PORT 25 PCI-E 3.0 X8 2 MELLANOX ALLE W/ PCI-E 3.0 X8 LP GBE SFP28 AOC-S25G-i2S STANDARD DUAL-PORT 25 PCI-E 3.0 X8 2 INTEL ALLE W/ PCI-E 3.0 X8 LP GBE SFP28 AOC-C25G-m1S MICROLP SINGLE-PORT PCI-E 3.0 X8 1 MELLANOX FATTWIN, MICROCLOUD 25 GBE SFP28 AOC-MH25G-m2S2T/M ON-BOARD DUAL-PORT 25 PCI-E 3.0 X16 2 MELLANOX BIGTWIN, TWINPRO, GBE SFP28 SUPERSTORAGE, 8-WAY AOC-M25G-m4S/M ON-BOARD QUAD-PORT 25 PCI-E 3.0 X16 4 MELLANOX BIGTWIN, TWINPRO, GBE SFP28 SUPERSTORAGE, 8-WAY AOC-URN4-m2TS ON-BOARD DUAL-PORT 25 PCI-E 3.0 X16 2 MELLANOX 1U ULTRA GBBE SFP28 AOC-URN4-i2TS ON-BOARD DUAL-PORT 25 PCI-E 3.0 X8 2 INTEL 1U ULTRA GBE SFP28 AOC-2UR68-m2TS ON-BOARD DUAL-PORT 25 PCI-E 3.0 X8 2 MELLANOX 2U ULTRA GBBE SFP28

"Mit der 2,5-fachen Bandbreite von 10 G, mit weniger als der Hälfte der Kosten von 40 G und mit eingebautem Remote Direct Memory Access für geringe Latenz und Rückwärtskompatibilität mit 10 G Schaltern bietet die branchenführende 25 GbE-Funktion von Supermicro unseren Kunden die höchste Skalierbarkeit und Potenzial für künftiges Wachstum", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Wir glauben, dass 100 G, mit der klar vorgegebenen Erweiterungsmöglichkeit von 25 G, der nächste, natürliche Entwicklungsschritt bei der Einführung moderner, hochleistungsfähiger, konvergierter Server/Speicher für Rechenzentren unserer Kunden ist, da sie immer höhere Anforderungen an die I/O-Infrastrukturen ihrer Rechenzentren haben."

Dual- und Single-Port Module, die 100 Gbps unterstützen AOC-SHFI-i1C Omni-Path Standardkarte Für HPC konzipiert, verwendet diese Karte ein fortschrittliches "on-load"-Design, das die Fabric-Leistung an die zunehmende Anzahl von Server-Kernen anpasst. Damit ist diese Karte mit 100 Gbps Link-Geschwindigkeit, einem QSFP28 Connector, PCI-E 3.0 x16 Steckplatz und einem platzsparenden Formfaktor ideal für die steigende Arbeitsbelastung von heute geeignet.

AOC-MHFI-i1C/M On-Board Omni-Path SIOM-Karte

Diese speziell für HPC konzipierte Karte verwendet Intel® OP HFI ASIC und bietet 100 Gbps Link-Geschwindigkeiten für Server von Supermicro, welche die SIOM-Schnittstelle unterstützen.

AOC-S100G-m2C Standardkarte

Diese Karte bietet Dual-Port QSFP+ Konnektivität in einem platzsparenden, kurzen, Standard-Formfaktor mit PCI-E 3.0 x16 Steckplatz. Mit dem Mellanox ConnectX®-4 EN Chipset, das über Funktionen wie VXLAN und NVGRE verfügt, bietet diese Karte Netzwerkflexibilität, hohe Bandbreite mit spezifischem Hardware-Offload für I/O Virtualisierung und sie optimiert den Bedarf an Bandbreite von virtualiserter Infrastruktur im Rechenzentrum oder von Cloud-Implementierungen effizient.

Quad-, Dual- und Single-Port Module, die 25 Gbps unterstützen AOC-S25G-b2S Standardkarte Sie baut auf dem Broadcom® BCM57414 Chipset auf und verfügt über Funktionen, wie RDMA, NPAR, VXLAN und NVGRE, ist mit 10 GbE Netzwerken rückwärtskompatibel und die für Rechenzentren und Cloud-Implementierungen effizienteste Erweiterung von 10 GbE auf 25 GbE.

AOC-S25G-m2S Standardkarte

Es handelt sich um einen Dual-Port 25 GbE Controller, der mit allen Servern von Supermicro mit einem PCI-E 3.0 x8 Erweiterungssteckplatz verwendet werden kann. Er baut auf dem Mellanox ConnectX®-4 Lx EN Chipset auf und verfügt über Funktionen, wie RDMA und RoCE, ist mit 10 GbE Netzwerken rückwärtskompatibel und erfüllt den Bedarf an Brandbreite von virtualisierten Infrastrukturen.

AOC-S25G-i2S Standardkarte

Diese Karte kommt mit dem Intel® XXV710. Sie ist mit bestehenden 10 GbE Netzwerkinfrastrukturen voll kompatibel, verdoppelt jedoch die verfügbare Bandbreite. Die Bandbreite von 25 GbE ermöglicht die schnelle Einführung von Netzwerken in einem agilen Rechenzentrumsumfeld.

AOC-C25G-m1S MicroLP Karte

Diese Karte baut auf dem Mellanox® ConnectX-4 Lx EN Controller auf. Sie ist die Lösung für die hochdichten Server der MicroCloud und Twin Serien von Supermicro.

AOC-MH25G-m2S2T/M On-Board SIOM-Karte

Dies ist eine proprietäre SIOM (Supermicro I/O Module) Karte, die auf dem Mellanox ConnectX®-4 Lx EN aufbaut und für SuperServers mit SIOM-Unterstützung optimiert wurde. Sie wurde für die Produkte BigTwin, TwinPro und SuperStorage von Supermicro optimiert.

AOC-M25G-m4S/M On-Board SIOM-Karte

Dies ist einer der 25 GbE Controller mit den meisten Funktionen auf dem Markt. Sie baut auf dem Mellanox ConnectX®-4 Lx EN auf, verfügt über 4-Ports mit 25 GbE SFP28 Konnektivität in einem raumsparenden SIOM-Formfaktor und bietet Dichte, Leistung und Funktionalität. Sie wurde für die Produkte BigTwin, TwinPro und SuperStorage von Supermicro optimiert.

AOC-URN4-m2TS On-Board 1U Ultra Riser-Karte

Mellanox ConnectX-4 Lx EN, 2 Ports, 2 SFP28, On-Board 1U Ultra Riser

AOC-URN4-i2TS On-Board 1U Ultra Riser-Karte

Intel XXV710, 2 Ports, 2 SFP28, On-Board 1U Ultra Riser

AOC-2UR68-m2TS On-Board 2U Ultra Riser-Karte

Mellanox ConnectX-4 Lx EN, 2 Ports, 2 SFP28, On-Board 2U Ultra Riser

