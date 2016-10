Supermicro® stellt Komplett-Flash NVMe- und 3HE/6HE-MicroBlade(TM) und IoT-Lösungen bei der GITEX 2016 vor

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Zu den neuesten Technologie- und Architektur-Innovationen zählen 1HE- 10 NVMe All-Flash-Systeme, High-Density-Blade- und integrierte IoT-Lösungen, die für neue Unternehmens-, Cloud- und HPC-Infrastrukturen optimiert wurden

Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), der globale Marktführer der Rechenverarbeitungs-, Speicher- und Netzwerktechnologie und der "grünen" IT, stellt diese Woche am Stand SR-M9 bei der GITEX 2016 im DUBAI WORLD TRADE CENTRE seine neuesten NVMe-optimierten Server- und Speicherlösungen vor.

Der komplett auf NVMe konzipierte 1HE Flash-Ultra SuperServer® 1028U-TN10RT+ von Supermicro unterstützt zehn NVMe-SSDs mit der branchenweit ersten gewerblichen Hotplug-Kapazität für geschäftskritische RAS-Anwendungen in Unternehmen. Diese VSAN-fähigen Knoten von Supermicro sind optimal für Kunden, die eine einfache Lösung zur Bereitstellung und Verwaltung von blitzschnellen Hyperkonvergenz-Clustern mit hoch verfügbarem Datenspeicher einrichten möchten, der besonders für die Datenbank- und Analyse-Hochleistungsprogramme mit ihrem hohen Anspruch an Kompatibilität, Zuverlässigkeit und Servicefähigkeit interessant ist. Für noch kompaktere Komplett-NVMe-Flashsysteme bietet Supermicro einen 2HE-SuperServer, der 24 Hotswap-NVMe-SSDs unterstützt, und einen weiteren, der 48 Hotswap-NVMe-SSDs unterstützt. Die Firma hat zudem ein neues 2HE-Dualknotensystem mit hoher Verfügbarkeit und Unterstützung von 20 Dualport NVMe-SSDs auf den Markt gebracht.

"Als marktführendes Unternehmen der Hotplug-NVMe-Flash-Server- und Speichertechnologie bietet Supermicro seinen Unternehmens-, Cloud-, Speicher- und IoT-Kunden die neuesten technischen Fortschritte in den Bereichen Server-, Speicher- und Netzwerktechnik, damit sie wettbewerbsfähiger sein können und um ihnen zu bleibendem Erfolg zu verhelfen," sagte Charles Liang, Generaldirektor und CEO von Supermicro. "Unsere neuesten 1HE-SuperServer mit zehn Hotswap-NVMe-Laufwerken und der 2HE-simplen doppelten Produktserie wurden auf datenintensive Workloads und Virtual-SAN-Anwendungen optimiert, damit sie extrem leistungsstark sind und eine Kompaktheit und Skalierbarkeit bieten, die die Ansprüche der betriebskritischen Anwendungen von Tier One oder Stufe Eins übertreffen. Mit diesem neuen Angebot haben wir unser vielfältiges Lösungsportfolio erweitert und setzen dabei die fortschrittlichsten, derzeit auf dem Markt erhältlichen Rechen- und Speichertechnologien ein."

Zu den Ausstellungsstücken zählen auch die branchenweit fortschrittlichsten 6HE-/3HE-MicroBlade- und Embedded-IoT-Produkte. Es werden weitere Produkte wie die UP-Mainboards vorgestellt, die die Intel® Xeon® E5-2600/1600 v4/v3 Prozessoren, Intel® Xeon® E3-1200 v5 Prozessoren, Intel® Xeon® E3-1500 v5 Prozessoren, Intel® Xeon® D-1500 Prozessoren, Intel® Core(TM) i7/i5/i3 Prozessoren der 6. Generation und die Intel® Atom(TM) Prozessoren unterstützen.

Supermicro GITEX 2016 Ausstellungsstücke

- 1HE 10-All-Flash NVMe Virtual SAN-fähiger Knoten (SYS-1028U-VSNF-Reihe) - 10 Hotswap 2,5-Zoll NVMe SSDs, Intel® Xeon® E5-2670 v3 Dualprozessoren, 384 GB DDR4 in 24 DIMMs, 16 GB SLC SATADOM und 10GbE 4-Ports - 1HE Short-Depth (9,8-Zoll Tiefe) SuperServer® (SYS-5018D-FN4T (http s://www.supermicro.com/products/system/1u/5018/SYS-5018D-FN4T.cfm) / SYS-5018D-FN8T (https://www.supermicro.com/products/system/1u/501 8/SYS-5018D-FN8T.cfm)) kompaktes, platzsparendes Design mit frontseitigem I/O - FN4T SKU unterstützt den einzelnen Intel® Xeon® D-1541 Prozessor (8-Kern, 45 W), -FN8T SKU unterstützt den einzelnen Intel® Xeon® D-1518 Prozessor (4-Kern, 35 W), 1x M.2 PCI-E 3.0 x4, M Key 2242/2280 Steckplatz, bis zu 128 GB ECC RDIMM DDR4 2400MHz, Dual 10GbE LAN und Intel® i350-AM2, Dual-Port GbE LAN (FN4T), 6x Port GbE LAN (FN8T) - UP-Mainboards - X10SDV-Reihe unterstützt kompakte Intel® Xeon® D-1500 Hochleistungsprozessoren mit geringem Energieverbrauch; X10SRM-TF (https://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon/C60 0/X10SRM-TF.cfm) Kompakt-Mikro-ATX unterstützt Intel® Xeon® E5-2600 v4 Prozessoren; X11SSZ-TLN4F (https://www.supermicro.com/products/m otherboard/Xeon/C236_C232/X11SSZ-TLN4F.cfm), X11SAE-F (https://www. supermicro.com/products/motherboard/Xeon/C236_C232/X11SAE-F.cfm) unterstützt Intel® Xeon® E3-1200 v5 Prozessoren, Intel® Core(TM) i7/i5/i3 der 6. Generation, Intel® Pentium® und Intel® Celeron®; der X11SSQ (https://www.supermicro.com/products/motherboard/Core/Q1 70/X11SSQ.cfm), X11SSV-Q (https://www.supermicro.com/products/mothe rboard/Core/Q170/X11SSV-Q.cfm) unterstützt die Intel® Core(TM) i7/i5/i3 Reihe der 6. Generation, Intel® Pentium® und Intel® Celeron® Prozessoren; X11SBA-LN4F (https://www.supermicro.com/produ cts/motherboard/X11/X11SBA-LN4F.cfm) Mini-ITX unterstützt den Intel® Pentium® N3700 Prozessor (6W) - 3HE/6HE-MicroBlade (https://www.supermicro.com/products/nfo/MicroBlade.cfm)- auf überragende Vorteile gegenüber anderen Architekturen des Branchenstandards mit All-in-One-Rundumlösungen, ultrahoher Kompaktheit und geringem Stromverbrauch, Bestleistung pro Watt und pro Kaufpreis, hoher Skalierbarkeit und der besten Servicefreundlichkeit konzipiert. Das MicroBlade-Gehäuse kann ein Gehäuseverwaltungsmodul und bis zu zwei 10 G, 2,5 G oder 1 GbE SDN-Switches in einem 3HE oder für effiziente Kommunikation auf hoher Bandbreite bis zu zwei Gehäuseverwaltungsmodule und bis zu 4 SDN-Switches in einem 6HE unterstützen. Dazu können bis zu 4 oder 8 redundante (N+1 oder N+N) 2000 W/1600 W Titan/Platin-Ebenen-Hocheffizienz-Netzstromgeräte (96 %+) mit Lüftern zählen.

Weitere Informationen über das komplette Supermicro-Angebot von höchst effizienten Server-, Speicher- und Netzwerklösungen mit Hochleistung finden Sie auf www.supermicro.com.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der branchenführende Innovator in hoch effizienter Hochleistungs-Servertechnologie, ist der weltweit herausragendste Anbieter von fortschrittlichen Building Block Solutions® für Server in Rechenzentrums-, Cloud-Computing-, Unternehmens-IT-, Hadoop/Big Data-, HPC- und Embedded-Systemen. Supermicro hat sich mit seiner "We Keep IT Green®" Initiative dem Umweltschutz verpflichtet und bietet seinen Kunden die derzeit energieeffizienteste, umweltfreundlichste Lösung auf dem Markt.

Supermicro, Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken der Super Micro Computer, Inc.

Intel ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern.

Alle weitere Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

SMCI-F

