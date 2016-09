Supermicro® All-Flash Server und Storage-Systeme sorgen auf VMworld 2016 für blitzschnelle Virtualisierung

Las Vegas (ots/PRNewswire) - All-NVMe-Flash VSAN Cluster liefert bis zu 50% Steigerung der Speicherleistung, All-Flash VDI (Virtual Desktop Interface) VSAN Cluster optimiert leistungsorientierte Grafikanwendungen

Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein weltweit führendes Unternehmen in Rechen-, Speicher- und Netzwerktechnologien und Green Computing, stellt auf der VMworld 2016 an Stand 2170 im Mandalay Bay Hotel und Convention Center die brandneuen, für Virtualisierung optimierten Server und Speichersysteme vor.

Die neue All-NVMe-Flash VSAN-Lösung basiert auf dem 1U Ultra SuperServer® 1028U-TN10RT+, der zehn NVMe SSDs mit branchenweit erstmalig am Markt verfügbarer echter hot-swap-Fähigkeit für geschäftskritische RAS-Anwendungen im Unternehmensbereich unterstützt. Diese Supermicro VSAN Ready Nodes sind ideal für Kunden, die einen einfach zu implementierenden, blitzschnellen hyperkonvergenten Cluster mit hoher Verfügbarkeit erstellen und verwalten wollen, der auf Hochleistungsanwendungen für Datenbanken und Big Data-Analytik ausgerichtet ist, die ein hohes Maß an Kompatibilität, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit fordern. Für All-NVMe-Flash-Systeme mit sogar noch höherer Dichte bietet Supermicro einen 2U SuperServer mit Unterstützung für jeweils 24 hot-swap NVMe SSDs oder 48 hot-swap NVMe SSDs an. Das Unternehmen führt zudem ein neues hochverfügbares 2U Dual-Node-System mit Unterstützung für 20 Dual-Port NVMe SSDs ein.

Supermicros All-Flash VSAN VDI-Lösung für leistungsorientierte Grafikanwendungen wiederum vereint ein breites Spektrum von energieeffizienten, hochdichten GPU-optimierten SuperServern, High-Performance-Flash-Speicher und VDI-optimierten GPUs. Damit ermöglicht Supermicro den Anwendern, virtuelle Maschinen für sowohl High-End Grafikauslastungen wie CAD and Media & Entertainment-Workloads für Design-Profis als auch für täglich von Task Workern genutzte Office-Anwendungen zu implementieren und einzusetzen. Die auf der VMworld demonstrierte Lösung basiert auf einem mit hochleistungsfähigen Multiuser-GPUs bestückten Supermicro TwinPro2(TM) SuperServer.

"Als Marktführer in der hot-plug NVMe All-Flash Server- und Storage-Technologie, der mit mehr als 60 NVMe-Systemen über das breiteste Portfolio verfügt, macht Supermicro Enterprise-, Cloud-, Storage- und IoT-Kunden die neuesten Fortschritte in den Virtualisierungstechnologien zugänglich, die ihre Konkurrenzfähigkeit verbessern und helfen, ihren zukünftigen Erfolg zu sichern," erklärt Charles Liang, President und CEO of Supermicro. "Die Supermicro All-Flash-Virtualisierungslösungen liefern in Verbindung mit unserem umfassenden Angebot an End-to-End Server-, Storage- und Netzwerklösungen die beste Leistung pro Watt, das beste Preis-Leistungsverhältnis und eine deutliche Senkung der Gesamtbetriebskosten".

Supermicros umfangreiches Portfolio von Rechen-, Speicher- und Netzwerkprodukten bietet eine ideale, gut getestete und optimierte Plattform für die heutigen Geschäftsanwendungen, die "On Demand" und "agil" sein müssen. Mit den durch Virtual SAN 6.2 ermöglichten erweiterten Funktionen wie Deduplizierung, Komprimierung, Löschkodierung, Software-Prüfsumme und Quality of Service können Kunden die Funktionalitäten und Fähigkeiten von Supermicros All-Flash-NVMe- und SSD-Lösungen jetzt optimal ausnutzen und in ihre geschäftskritischen Tier 1-Applikationen implementieren, was die Leistung erhöht und die Gesamtkosten senkt. Zusätzlich dazu sind sämtliche VSAN Ready Nodes von Supermicro mit der jüngsten Generation der Intel® Xeon® Prozessor E5-2600v4 Produktfamilie verfügbar, die eine höhere Anzahl von Kernen sowie Dichte, Leistung und schnelleren Speicher ermöglicht, was für virtuelle Umgebungen von entscheidender Bedeutung ist.

Kunden können mit diesen neuen Funktionen und Supermicros brandneuen NVMe-Lösungen nun eine homogene VMware-Umgebung für sämtliche Anforderungen des Rechenzentrums einrichten, von unternehmenskritischen Anwendungen bis hin zum Archivierungsbedarf, was, bei niedrigsten Gesamtbetriebskosten, zu Leistungssteigerung, einer angenehmen Anwendererfahrung und dem guten Gefühl, alles im Griff zu haben, mit beiträgt. Supermicros Partnerschaft mit VMware hat im Laufe der Jahre zu einer vereinfachten und beschleunigten Bereitstellung der hyperkonvergenten Infrastruktur (HCI)-Architektur in Rechenzentren geführt, so dass von niedrigeren Gesamtbetriebskosten und der erhöhten Leistung bei verringerter Komplexität profitiert werden kann. Supermicro engagiert sich mit der breitesten Auswahl an VSAN Ready Nodes (https://www.supermicro.com/solutions/Virtualization.cfm) und den neuesten Optionen, die das Programm zur weiteren kundenspezifischen Anpassung bereithält, auch weiterhin in vollem Umfang dafür, die neuesten Innovationen als erster am Markt anzubieten, um den Betrieb von Rechenzentren zu vereinfachen und zu verbessern.

