3sat auf den Spuren der Natur- und Menschheitsgeschichte: Dokumentationen und Magazine zu den Ursprüngen des Lebens

Donnerstag, 28. September 2017, ab 13.20 Uhr, 3sat Erstausstrahlungen

Mehr als 7500 Kilometer erstrecken sich die Anden entlang der Westküste Südamerikas. Eisige Kälte, dünne Luft und schroffe Felswände zeichnen diesen Lebensraum aus. Trotzdem findet sich dort ein erstaunlicher Artenreichtum. Mit der Dokumentation "Leben am Limit" beginnt 3sat am 28. September 2017 um 13.20 Uhr sein Programm anlässlich 200 Jahre Senckenberg Gesellschaft.

Die dreiteilige Dokumentation des Paläontologen Neil Shubin erklärt die Herkunft des Menschen und seine Entwicklung in Millionen von Jahren: "Der Fisch in uns" um 16.45 Uhr, "Das Reptil in uns" direkt im Anschluss und um 20.15 Uhr "Der Affe in uns".

Moderatorin Yve Fehring wirft um 18.30 Uhr in "nano: Schatzkammern des Wissens" (Erstausstrahlung) einen Blick hinter die Kulissen des Museumsbetriebs und zeigt am Beispiel des Senckenberg Naturmuseums in Frankfurt, welche Bedeutung die Sammlungen für die Grundlagenforschung haben. In "Citizen Science"-Projekten von Museen können interessierte Laien selbst zum Forscher werden: Bei dem so genannten Schmetterlingswiesen-Projekt der Senckenberg Gesellschaft Dresden engagieren sich Bürgerforscher und werden so zu einem integralen Bestandteil der Wissenschaft. Und am Beispiel des Deutschen Museums in München zeigt "nano", wie ein Museum mit Hilfe von moderner Technik und Museumsdidaktik zukunftsfähig wird.

Die Liste mit gefährdeten Tierarten wächst rasant. Welche Arten müssen besonders geschützt werden, damit das Ökosystem nicht aus dem Gleichgewicht gerät? Um 21.00 Uhr begibt sich Gert Scobel in seiner Sendung "scobel: Das große Artensterben" (Erstausstrahlung) zwischen die Dinosaurier-Skelette im Senckenberg Naturmuseum. Dort diskutiert er mit dessen Direktor Professor Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger, mit dem Ökologen Dr. Stefan Klotz (Leiter des Departments "Biozönoseforschung am UFZ in Halle) sowie mit Dr. Thomas Potthast, Professor für Ethik, Theorie und Geschichte der Biowissenschaften.

