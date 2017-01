Ein neues Jahr mit neuen Gesichtern/2017 startet das 3sat-Kulturmagazin "Kulturzeit" mit einem neuen Moderatoren-Team

Mainz (ots) - Drei neue Gesichter begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer ab Montag, 23. Januar 2017, in dem gemeinsam von den 3sat-Partnern ZDF, ORF, SRF und ARD produzierten Kulturmagazin "Kulturzeit".

Der ORF schickt ab Januar 2017 den Kulturjournalisten Peter Schneeberger nach Mainz. Der 1972 geborene Österreicher leitet das Ressort "Musik und Theater" der aktuellen Kultur im ORF-Fernsehen und berichtet von den großen Opern- und Theaterpremieren. Von 2012 bis 2014 moderierte Schneeberger die "matinee" am Sonntag in ORF 2, seit 2013 präsentiert er die Reihe "Orte der Kindheit" und seit 2015 die Theaterübertragungen des ORF. Schneeberger wird am Montag, 23. Januar 2017, erstmals in der "Kulturzeit" zu sehen sein. Er folgt auf Ernst A. Grandits.

In der darauffolgenden Woche, am Montag, 30. Januar 2017, moderiert Vivian Perkovic das erste Mal die "Kulturzeit". Die 38-Jährige hat beim SWR volontiert und stand im Bayerischen Fernsehen für "on3-südwild", "PULS" und "jetzt mal ehrlich" vor der Kamera. Heute arbeitet sie als Moderatorin für das Musik-Magazin "Tonart" von Deutschlandradio Kultur und ist Musik-Kritikerin beim Musikalischen Quartett im "Soundcheck" bei RBB-radioeins. In der "Kulturzeit" steht Vivian Perkovic für das ZDF vor der Kamera. Sie folgt auf Tina Mendelsohn.

Für das Schweizer Fernsehen präsentiert ab Montag, 6. Februar 2017, Nina Mavis Brunner die "Kulturzeit". Seit 2005 arbeitet Brunner bei 3sat und beim Schweizer Fernsehen SRF als Moderatorin, Redakteurin oder Produzentin unter anderem für den "Kulturplatz", "SCHWEIZWEIT", "Rundschau", "Tonspur - der Soundtrack meines Lebens" und "Sonate für zwei". Zuletzt war die 35-Jährige für 3sat als Reporterin in der Reihe "Reisegeschichten" zu sehen. Nina Mavis Brunner wird Andrea Meier ablösen.

Cécile Schortmann, die seit 2008 bei der "Kulturzeit" ist, wird auch weiterhin die Sendung für die ARD moderieren. Beim Hessischen Rundfunk präsentiert die 1971 geborene Journalistin das Kulturmagazin "Hauptsache Kultur". Außerdem berichtet sie als Reporterin von zahlreichen Kultur-Events und moderiert Sondersendungen zur "documenta", der Buchmesse Frankfurt, dem Rheingau Musik-Festival sowie die ARD-Übertragung der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels und das "Ländermagazin" (3sat).

Die Neubesetzung des Moderatoren-Teams führt die 2016 begonnene Weiterentwicklung des von den 3sat-Partnern ZDF, ORF, SRF und ARD gemeinsam getragenen Magazins "Kulturzeit" fort. Auch die künftigen Moderatorinnen/Moderatoren kommen aus den drei Ländern und stärken weiter die einzigartige Partnerstruktur der "Kulturzeit".

Pressekontakt:

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell