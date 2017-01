Mainz (ots) -

Donnerstag, 12. Januar 2017, ab 20.15 Uhr Erstausstrahlungen

Lachen ist ein wichtiger Teil unseres Lebens - vielleicht sogar das Fundament der menschlichen Natur. Lachen ist gesund, Lachen ist ansteckend, heißt es. Aber für die Wissenschaft sind noch viele Fragen offen, um das Lachen zu verstehen. Die Tatsache, dass Lachen in verschiedenen Spezies vorkommt und dort jeweils eine sehr einfache, stereotypische Struktur hat, deutet daraufhin, dass dieses Verhalten eine starke genetische und neurophysiologische Grundlage hat. Die gilt es zu untersuchen, wenn, wenn man das Lachen verstehen möchte. Die Dokumentation "Die Biologie des Lachens" von Jacques Mitsch weiß um 20.15 Uhr Antworten.

Im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" sucht die Gesprächssendung "scobel - Das Versprechen vom Glück" im Anschluss um 21.00 Uhr nach dem Glück. Zusammen mit Stefan Sagmeister, dessen Dokumentation "The Happy Film" Anfang Januar in den deutschen Kinos startet, und seinen Studiogästen will 3sat-Moderator Gert Scobel herausfinden, worin Glück besteht und was Glück vor dem Hintergrund der modernen Welt bedeutet.

Hinweis für Journalisten:

Weitere Informationen zur Dokumentation "Die Biologie des Lachens" und einen Video-Stream erhalten Sie hier: https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/die-biologie-des-lachens/

Zu "scobel - Das Versprechen vom Glück": https://pressetreff.3sat.de/startseite/programmhinweise/artikel/scobel-das-versprechen-vom-glueck/

Pressebilder: https://presseportal.zdf.de/presse/wad

Pressekontakt:

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell