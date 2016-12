Das neue "3sat TV- & Kulturmagazin" mit dem Besten aus 3sat von Januar bis März ist ab 16. Dezember 2016 im Handel erhältlich Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6348 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/3sat/Jana Kay" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Das "nano"-Team bekommt Verstärkung: Die 34-jährige Moderatorin Alexandra Kröber ist ab 9. Januar regelmäßig im 3sat-Wissenschaftsmagazin "nano" zu sehen. Dass sie jeden Tag ein bisschen mehr in die Welt der Wissenschaft eintauchen und ihre Neugierde mit den Zuschauern teilen kann, findet sie perfekt. Welchen Zukunftsthemen wir mehr Aufmerksamkeit schenken sollten, erzählt sie im Interview im aktuellen "3sat TV- & Kulturmagazin".

Weitere Themen der neuen Ausgabe:

Am 11. Januar - nach vielen Jahren Bauzeit, explodierenden Kosten und reichlich Ärger - eröffnet endlich die Elbphilharmonie in Hamburg. "Ich bin überzeugt, dass die Elbphilharmonie zu den besten Konzertsälen der Welt zählen wird!", sagt Thomas Hengelbrock, Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters, im Interview mit dem "3sat TV- & Kulturmagazin". Erfahren Sie mehr über das gigantische Bauprojekt in einer Dokumentation und erleben Sie ein Klangerlebnis der besonderen Art beim Eröffnungskonzert am 21. Januar in 3sat.

Er ist der Prototyp des modernen, ewig unzufriedenen Menschen - maßlos und ein Egomane. Für Schriftstellerin Thea Dorn ist Goethes "Faust" genau der richtige Stoff, um über unsere heutige Zeit zu erzählen. Warum ihrer Meinung nach die Fausts von heute in den Genetiklaboren sitzen, erzählt sie im Interview mit dem "3sat TV- & Kulturmagazin" - und in der Dokumentation "Wahnsinnswerke: Faust" am 11. Februar in 3sat.

Weltweit nimmt die soziale Ungleichheit zu - trotz des immer größeren Wirtschaftswachstums. "Die ungleiche Gesellschaft" ist das Thema, dem sich Gert Scobel am 16. Februar in seiner Sendung annimmt. Im "3sat TV- & Kulturmagazin" beschreibt er in einem Diskurs die Folgen und Risiken dieser Entwicklung für unsere Gesellschaft.

In der Themenwoche "Zukunft ist weiblich" vom 5. bis zum 11. März geht es in mehr als 20 Beiträgen um die Lebenswelt von Frauen in den unterschiedlichen Kulturkreisen und um die Frage, wie es um die Gleichberechtigung steht. Lesen Sie im "3sat TV- & Kulturmagazin" eine Bestandsaufnahme zum Feminismus und eine kleine Einführung in "Eine Welt ohne Männer".

Fossilfunde wie das Eckfelder Urpferd und der weltweit größte Kaltwassergeysir bei Andernach in der Eifel sind Relikte einer bewegten Erdgeschichte. Einen Überblick im "3sat TV- & Kulturmagazin" und mehr dazu in "wissen aktuell: Spuren im Stein" am 16. März.

Weitere Informationen unter www.pressetreff.3sat.de

Das "3sat TV- & Kulturmagazin" ist im Bahnhofsbuchhandel und im gut sortierten Zeitschriftenhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Der Vertrieb erfolgt durch die VU Verlagsunion KG, Hamburg.

Pressekontakt:

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell