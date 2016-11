3sat: Gert Scobel fragt angesichts US-Wahl, Brexit und Verschwörungstheorien: Schläft die Vernunft?

Mainz (ots) -

"Der Brexit wäre ein Akt der Unvernunft", so sagte es der EU-Parlamentspräsident Martin Schulz noch im Juni dieses Jahres. Dann hat ihn die Realität eingeholt: Der Brexit ist Wirklichkeit geworden und für alle, außer einem Großteil der Briten, ist er unvernünftig. Denn Vernunft ist nicht überall gleich Vernunft. Was man in Deutschland als vernünftig betrachtet, kann nur wenige Kilometer hinter der Grenze absolut unvernünftig sein.

Der Brexit ist nur ein prominentes Beispiel von vielen aktuellen gesellschaftlichen Entscheidungen, die fragen lassen, ob und inwiefern sie vernunftgeleitet waren. Anderes Beispiel: Der designierte amerikanische Präsident Donald Trump hat nachgewiesener Weise im Wahlkampf in vielerlei Hinsicht nicht die Wahrheit gesagt - trotzdem hat er die Wahl gewonnen. Wie ist das zu erklären? Ist das alles vernünftig? Und wodurch ist Vernunft geprägt? Ist Vernunft und ihre Anwendung eine Frage der Sozialisation oder eine Frage der Bildung? Macht es Sinn, nach wie vor an die Vernunft zu appellieren? Zusammen mit seinen Gästen diskutiert 3sat-Moderator Gert Scobel in der Sendung "scobel: Schlaf der Vernunft" über eine augenscheinlich unvernünftige Zeit und die Frage, wie die Vernunft wieder obsiegen kann.

Abgesehen von den sich deutlich abzeichnenden Folgen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung wie der Anstieg der Armut und die zunehmende Ungleichheit sowie die Umweltzerstörung, die man auch als Unvernunft deuten könnte, gibt es auch in anderen Bereichen des Lebens Anzeichen dafür, dass die Vernunft trotz aufgeklärter Wachsamkeit in diesen Tagen schläft. Viele Verschwörungstheorien wie die über den Terroranschlag auf das World-Trade-Center 2001 in New York oder die Legalität der Bundesrepublik erhalten neue Nahrung und zersetzen das Vertrauen in den Staat. In einem anderen Teil der Erde, in Syrien, sterben täglich mehrere 100 Menschen und sehen Flucht als einzigen Ausweg, ihr Leben zu retten. Auf diese Not gehen EU und andere Staaten mit stabiler Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung nur bedingt ein. Statt dessen nutzen europaweit rechte Parteien wie die AfD die Anwesenheit von Flüchtlingen, um gegen Fremde oder den islamischen Glauben Ängste zu schüren.

Die Gäste der Sendung sind: Sabine Döring, Philosophin, Universität Tübingen Heinz Bude, Soziologe, Universität Kassel Karl Hepfer, Philosoph, Universität Erfurt

