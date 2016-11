Mainz (ots) - Der Film "Brüder der Nacht" (Österreich 2016) von Patric Chiha hat auf der 40. Duisburger Filmwoche den mit 6000 Euro dotierten 3sat-Dokumentarfilmpreis für den besten deutschsprachigen Dokumentarfilm erhalten.

Der Film über junge bulgarische Roma, die von Not und Sehnsucht nach Wien getrieben wurden, wo sie sich prostituieren, zeigt, wie sich die jungen Männer dem fragilen Rollenspiel des Nachtlebens hingeben und in einem zärtlichen, eitlen, manchmal aggressiven Zusammenhalt arrangieren. "Der Film sollte eine Hommage an diese jungen Burschen sein. Ich wollte, dass sie Helden sind, ihre Schönheit sehen. Ich wollte einen Film, der glänzt. Ich bin nicht die Polizei, ich bin ein Filmemacher", sagt Patric Chiha über seinen Film. Und die Jury urteilte: "Wenn es dunkel wird in Wien: 'Brüder der Nacht' hat die Jury überzeugt, weil er es vollbringt, Schattengestalten ins Licht zu setzen, ohne sie völlig auszustellen. Es ist ein zutiefst künstliches, farbiges Licht, das den Protagonisten Raum gibt, sie selbst und zugleich viel mehr zu sein: Gestalten des Kinos, die sich einreihen in das Figurenuniversum aus den Filmen Rainer Werner Fassbinders oder Jean Genets. Die filmischen Mittel sind hier jene des Spielfilms, die reale Menschen, Orte, Ereignisse der Realität nicht nur sichtbar machen, sondern tatsächlich einen frischen, befreiten Blick ermöglichen. (...)."

Dinesh Kumari Chenchanna, Koordinatorin 3sat, gratulierte dem Preisträger bei der Preisverleihung in Duisburg und sagte: "Dokumentarfilme können den öffentlichen Diskurs um wichtige Perspektiven bereichern - gerade weil sie unbequeme Fragen stellen und die Realität möglichst ungefiltert zeigen. Aufgrund dieser Qualität sind Dokumentarfilme ein fester Bestandteil des 3sat-Programms. Und 3sat fördert die Weiterentwicklung des Genres Dokumentarfilm zum Beispiel durch die Vergabe von Auftragsproduktionen für die Reihe 'Ab 18!' und natürlich durch die Vergabe des '3sat-Dokumentarfilmpreises', der bereits zum 20. Mal verliehen wird. Dieses Engagement sieht 3sat auch als einen wichtigen Beitrag in der Debatte um Qualitätsfernsehen und die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an", so Chenchanna weiter.

Der 3sat-Dokumentarfilmpreis wird von den vier 3sat-Partnern ZDF, ORF, SRG und ARD gestiftet und seit 1996 auf der Duisburger Filmwoche für den besten deutschsprachigen Dokumentarfilm aus dem Festivalprogramm vergeben. Der unabhängigen Jury gehören in diesem Jahr der Autor und Journalist Matthias Dell aus Berlin, die Filmjournalistin Irene Genhart aus Zürich und der freie Journalist Gunnar Landsgesell aus Wien an.

Über die 40. Duisburger Filmwoche und die Preisverleihung berichtet das 3sat-Magazin "Kulturzeit" am Montag, 14. November 2016, ab 19.20 Uhr, in einem Beitrag. Außerdem begleitet 3sat die Duisburger Filmwoche in seinem Programm: 3sat präsentiert ungewöhnliche Perspektiven in drei Dokumentarfilmen. Am Montag, 14. November 2016, 22.25 Uhr, startet 3sat mit dem Dokumentarfilm "Above and Below" (Erstausstrahlung). Am Dienstag, 15. November 2016, geht es um 22.25 und 23.25 Uhr mit "Lampedusa im Winter" und "Eismädchen" weiter.

Hinweis: Weitere Informationen und Video-Streams zum 3sat-Dokumentarfilmprogramm zur Duisburger Filmwoche finden Sie hier: https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/ungewoehnliche-einblicke-ins-leben/

