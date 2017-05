Rating "TOP SERVICE DEUTSCHLAND": Deutsche Vermögensberatung erneut für ihren erstklassigen Service ausgezeichnet

1 weiterer Medieninhalt

Frankfurt (ots) - Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) gehört bereits zum dritten Mal in Folge zu den zehn erfolgreichsten Unternehmen im Wettbewerb "TOP SERVICE DEUTSCHLAND". Jährlich konkurrieren mehr als 100 Firmen um die begehrte Auszeichnung. Das hervorragende Ergebnis der DVAG, die in diesem Jahr den vierten Platz erreicht, unterstreicht die enorme Bedeutung von exzellentem Service und passgenauer Kundenorientierung für den Erfolg der Deutschen Vermögensberatung.

Hans-Theo Franken, Mitglied des Vorstands, freut sich: "Wieder einmal verdeutlicht diese Auszeichnung die hervorragende Beratungsqualität unserer selbstständigen Vermögensberater. Es ist ein großer Vertrauensbeweis, dass unsere individuelle Finanzberatung durch einen persönlichen Ansprechpartner von unseren Kunden in diesem Maße wertgeschätzt wird." Die größte eigenständige Finanzberatung überzeugt im Rating vor allem durch ihre passgenauen Lösungen und die kompetente Beratung. Dazu zählt auch, dass Kundenimpulse Gehör finden und vom Vertrieb aufgegriffen werden. Denn nur wer diese kennt, kann einen maßgeschneiderten Service bieten. In einem mehrstufigen Prozess prüfen und bewerten die Experten der Beratungsagentur ServiceRating sowohl die Kundenorientierung als auch die Servicequalität der teilnehmenden Firmen. Dazu wird ein wissenschaftliches Modell der Universität Mannheim als Bewertungsmaßstab für den Wettbewerb angesetzt, das alle relevanten Aspekte der Beziehung zwischen Kunde und Unternehmen abbildet. Das Raster und die Gewichtung der einzelnen Aspekte sind an den sich verändernden Kundenbedürfnissen ausgerichtet und variieren so von Jahr zu Jahr. Während des Beurteilungsprozesses werden auch Kunden befragt, deren Eindrücke direkt in das Endergebnis einfließen. Deshalb hat die Auszeichnung für die DVAG einen sehr hohen Stellenwert. Besonders stolz ist die Deutsche Vermögensberatung auch auf ihre stetig gute Platzierung. Bereits seit mehreren Jahren befindet sich das Unternehmen in der Exzellenzgruppe dieses Wettbewerbs. "Die Beziehung zwischen Kunden und Vermögensberatern ist bei uns von Verlässlichkeit und Kontinuität geprägt. Gerade aufgrund des zunehmend komplexer werdenden Marktes gewinnt eine fundierte persönliche Allfinanzberatung weiterhin an Bedeutung", so Marcus Aßmuth, Bereichsvorstand, abschließend.

Über die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG)

Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut die Deutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breite Bevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbau für jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten finden Sie unter www.dvag.de

Wettbewerb "TOP Service Deutschland 2017"

Weitere Informationen finden Sie online unter: www.topservicedeutschland.de

