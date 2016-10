Axel Springer ist zweitgrößter Anteilseigner an Group Nine Media

Berlin (ots) - Group Nine Media bündelt Thrillist, NowThis Media, The Dodo und Seeker / Discovery Communications investiert USD 100 Millionen in Group Nine Media

Discovery Communications investiert USD 100 Millionen in einen Minderheitsanteil an Group Nine Media, einem neuen, führenden digitalen Medienunternehmen mit Sitz in New York. Group Nine Media wird künftig die auf "Millennial"-Bedürfnisse ausgerichteten Marken Thrillist, NowThis Media, The Dodo sowie Seeker, das Digitalnetzwerk von Discovery, unter einem Dach bündeln. Axel Springer wird seine bestehenden Beteiligungen als zweitgrößter Anteilseigner an Group Nine Media beibehalten. Ben Lerer, CEO von Thrillist, wird Group Nine Media als CEO leiten. Jens Müffelmann, President Axel Springer USA und CEO Axel Springer Digital Ventures, wird Mitglied im Board of Directors von Group Nine Media.

"Wir glauben an die Zukunft des digitalen Journalismus und dessen attraktive wirtschaftliche Perspektiven," sagt Jens Müffelmann, President Axel Springer USA und CEO Axel Springer Digital Ventures. "Wir freuen uns darauf, unsere bestehende Verbindung mit der Lerer-Familie durch diesen Schritt weiter zu stärken und auf die Zusammenarbeit mit Discovery, um gemeinsam das Wachstum von Group Nine Media voranzutreiben."

"Dies ist eine echte 'Win-Win'-Situation, die es uns ermöglicht, unsere Marken unabhängig zu führen und unsere eigene Zukunft zu gestalten und dabei zugleich auf die Unterstützung eines der besten Medien- und Entertainment-Unternehmen der Welt zu zählen", erklärt Ben Lerer, CEO von Group Nine Media. "Jeder unserer Marken ist es gelungen, unabhängig voneinander sehr erfolgreich zu sein. Vor dem Hintergrund der absehbaren Konsolidierung digitaler Medienunternehmen ist die Bündelung unter einem Multi-Markendach aber außergewöhnlich wertvoll. Die Zusammenarbeit wird die Marken stärken - sie werden an Bedeutung gewinnen, bessere Daten und Einblicke haben, bessere Partner für Werbekunden und vor allem groß genug sein, um einen echten Unterschied am Markt zu machen und dem Markt voraus zu sein."

The Dodo (ein Digitalangebot, das sich auf die Interessen von Tierliebhabern konzentriert), NowThis (ein Social-Video-Nachrichtenunternehmen), Thrillist (ein Lifestyle-Medium für"Millennials") und Seeker (ein Digitalnetzwerk für Abenteuer- und Entdeckergeschichten) sind in ihrem jeweiligen Segment einzigartige, zielorientierte Marken. The Dodo verzeichnet mehr als 700 Millionen monatliche Social Video Views; NowThis ist die Nummer 1 unter den Videonachrichten-Publishern auf Facebook; Seeker verzeichnet über 23 Millionen YouTube-Abonnenten über seine Kanäle hinweg und die Nutzerschaft von Thrillist hat sich verdoppelt auf knapp 20 Millionen monatliche Uniques auf der eigenen Seite. Axel Springer ist seit Dezember 2014 an NowThis und seit Oktober 2015 an Thrillist Media Group beteiligt.

Mit über 60 Prozent der Nutzer im Alter zwischen 18 und 34 Jahren sind die Marken von Group Nine Media klar auf soziale Netzwerke ausgerichtet, wo ihre Nutzer den Großteil ihrer Zeit verbringen. Group Nine Media ist von Anbeginn eines der größten Digitalmedienunternehmen:

- mehr als 12 Milliarden monatliche Social Impressions - mehr als 3,5 Milliarden monatliche Video Views - mehr als 50 Millionen monatliche Social Engagements - mehr als 40 Millionen Facebook-Follower - mehr als 30 Millionen YouTube-Abonnenten - mehr als 500 Vollzeit-Mitarbeiter

