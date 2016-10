Strahlend weißes Lächeln wie Sylvie Meis: TV-Moderatorin erstmals live bei QVC

Zahnbürste in Roségold selected by Sylvie Meis. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6333 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/QVC/Philips/QVC" Bild-Infos Download

Düsseldorf (ots) - Sylvie Meis wird in Zusammenarbeit mit Philips eine exklusive Zahnbürste in Roségold einführen. Persönlich stellt sie diese Special-Edition am 4. Dezember 2016 erstmalig live on air beim Düsseldorfer Handelsunternehmen QVC vor.

"Ich freue mich riesig darauf, bei QVC vor der Kamera zu stehen und die exklusive Sonicare DiamondClean-Edition zu präsentieren", sagt Sylvie Meis, die als TV-Persönlichkeit viel Wert auf ein strahlend weißes Lächeln legt. Nicht nur das Design in Roségold, sondern auch die Ergebnisse überzeugen. "Die Zahnbürste sorgt für zweifach hellere Zähne in einer Woche (1) und hat einen edlen Look", so die sympathische Moderatorin.

Exklusives Design kombiniert mit raffinierten Extras

Seit Jahren greift die gebürtige Niederländerin, die zu den beliebtesten TV-Gesichtern Deutschlands zählt, zur elektrischen Zahnbürste. Da überrascht es kaum, dass sie für die Markteinführung der Sonicare DiamondClean-Edition in Roségold am 4. Dezember 2016 um 11, 14 und 17 Uhr selbst vor der Kamera steht. Diese Sonderedition beinhaltet neben der Schallzahnbürste mit sechs Bürstenköpfen und fünf Putzprogrammen viele pfiffige Extras. Mit dabei ist ein schickes, roséfarbenes Aufladegerät in Form eines Glases für eine hochwertige Optik im Badezimmer. Außerdem dabei - ein Reiseetui, das über einen USB-Anschluss gleichzeitig als Ladestation dient. Für den Herrn gibt es die Zahnbürste im markanten Farbton Schwarz.

ZOOM! 30EUR Zahnaufhellungsgutschein

Hinzu kommt ein Gutschein für eine professionelle Zahnaufhellung mit Philips ZOOM! im Wert von 30 Euro, einlösbar bei allen teilnehmenden ZOOM-Zahnärzten in Deutschland (2). Philips ZOOM! gehört zu den weltweit führenden Zahnaufhellungssystemen in Zahnarztpraxen. Mit seiner modernen, lichtaktivierten Zahnaufhellungsmethode bietet Philips ZOOM! eine sichere und effektive Methode zur professionellen Zahnaufhellung.

Exklusive Zahnpflegetipps von Sylvie Meis

1. "Um ehrlich zu sein, putze ich mir die Zähne nach fast jeder Mahlzeit. Ich treffe täglich sehr viele Menschen - so fühle ich mich einfacher wohler. Und wenn ich keine Zahnbürste zur Hand habe, tut es auch manchmal ein zuckerfreies Kaugummi."

2. "Richtig Zähne putzen verlernt man nicht. Schon im Kindergarten wurde mir beigebracht: von Rot nach Weiß, also vom Zahnfleisch in Richtung der Zähne. Damit ich darüber aber beim Putzen nicht immer nachdenken muss, nutze ich eine elektrische Zahnbürste. Die nimmt mir die ganze Arbeit ab."

3. "Zahnzwischenraumreinigung nicht vergessen. Diesen Tipp vom Zahnarzt kennt doch jeder, oder? Das ist gar nicht so umständlich und hilft tatsächlich. Ich nutze dafür diese kleinen Bürstchen aus der Drogerie."

4. "Auch wenn es mir manchmal schwer fällt - ich achte sehr stark auf meine Ernährung. Dazu zählt auch, dass ich so oft wie möglich versuche, auf Rotwein oder Kaffee zu verzichten. Der positive Nebeneffekt: weißere Zähne."

5. "Natürlich gehe ich regelmäßig zum Zahnarzt. Ein bis zwei Mal im Jahr gönne ich mir auch eine professionelle Zahnreinigung. Das ist ein tolles Gefühl - danach fühlen sich die Zähne einfach noch sauberer und glatter an."

(1) Im Vergleich zu einer Handzahnbürste (2) Alle teilnehmenden Zahnärzte finden Sie unter: www.philips.de/zahnarztfinder

Über QVC

QVC Deutschland zählt zu den erfolgreichsten digitalen Handelsunternehmen im deutschen Markt und beschäftigt rund 3.300 Mitarbeiter an vier Standorten. Fast 18.000 Produkte umfasst das innovative Sortiment aus den Bereichen Mode, Schuhe & Accessoires, Beauty & Vitalität, Schmuck & Uhren, Heimtextilien & Wohnideen, Hobby & Basteln, Haus & Garten, Kochen & Genießen sowie Technik. Das multimediale Shopping-Erlebnis reicht von einem 24-stündigen TV-Programm auf drei Kanälen (QVC, QVC Plus, QVC Beauty & Style) über Online-Plattformen und Apps bis hin zu SmartTV und Social Media. Die Mutterfirma QVC Inc. (USA), eine hundertprozentige Tochter der Liberty Interactive Corporation (NASDAQ: QVCA, QVCB), ist weltweit führender Video- und E-Commerce-Versandhändler mit Standorten in den USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich sowie einem Joint Venture in China. Die TV-Kanäle erreichen insgesamt über 350 Millionen Haushalte weltweit. Mit Hauptsitz in West Chester, Pennsylvania, hat sich QVC seit der Gründung 1986 von einem Teleshopping-Anbieter zu einem führenden E-Commerce- und Mobile-Commerce- Versandhändler entwickelt.

