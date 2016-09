Das Erfurter DJ-Duo "Gestört aber GeiL" bei ihrem Rekordfestival in der Berliner Wuhlheide. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/63303 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Kontor Records/Benjamin Diedering" Bild-Infos Download

Berlin / Hamburg (ots) - Am Samstag hat das Erfurter Erfolgs-DJ Duo "Gestört aber GeiL" ihr erstes eigenes Festival in der Berliner Wuhlheide gespielt, das sie zusammen mit der Subway Event Berlin GmbH organisiert haben. Vor einer Rekordkulisse von 17.000 Fans servierten Nico Wendel und Spike*D all ihre Hits wie "Unter Meiner Haut", "Ich & Du" und "Geh Nicht Weg" oder "Glücklich Wie Die Kinder". Das Duo hatte sich für ihr Festival noch Gäste wie Northern Lite, EDX, Marv und viele andere eingeladen.

Über 50 Wochen Chartpräsenz, millionenfache Streams, ausverkaufte Hallen und Performances auf sämtlichen großen Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben gezeigt, dass die beiden Musiker derzeit die Stars am Deep-House-Horizont sind. Unterstrichen wurde dieses auch durch die zweifache Echo Nominierung und dem Sprung ihres Debüt-Albums von 0 auf Platz #2 in den offiziellen Charts.

Mit ihrem eigenen "Gestört aber GeiL" Festival haben sich die beiden einen Jungendtraum erfüllt. Das Festival war bereits Monate vorher ausverkauft. Damit haben die Beiden einen weiteren Rekord in ihrer noch jungen, eindrucksvollen Karriere aufgestellt. Ein eigenes Festival mit 17.000 verkauften Tickets von einem DJ-Act aus Deutschland hat es hierzulande noch nicht gegeben.

Nach dem großen Erfolg verkündeten "Gestört aber GeiL" bereits die Fortsetzung des Festivals. Das wird am 16. September 2017 stattfinden. Der Vorverkauf hierzu ist bereits gestartet.

