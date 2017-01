Hamburg (ots) - Er ist der renommierteste Preis für Reportagen im deutschsprachigen Raum und ein Traum jeden Reporters: Der Egon Erwin Kisch-Preis. 1977 wurde er von Henri Nannen ins Leben gerufen, um herausragende Reportagen zu fördern. Seit 2005 wird der Kisch-Preis im Rahmen des Nannen Preis verliehen. In diesem Jahr wird der 40. Kisch-Preisträger während der Nannen Preis-Gala am 27. April in Hamburg gekürt.

Autoren, Redaktionen und Leser, die einen Text, Fotografien oder Web-Projekte einreichen möchten, können dies noch bis Ende dieser Woche unter www.nannen-preis.de/einreichen tun; die Einreichungsphase endet am 6. Januar. Die Beliebtheit des Preises spiegelt sich auch in den Bewerbungen wider: Traditionell entfallen in jedem Jahr die meisten Einreichungen auf den Kisch-Preis, und auch in diesem Jahr führt er schon die Rangliste an.

Egon Erwin Kisch, der berühmte "rasende Reporter", fasste seine Theorie zum Wesen der Reportage so zusammen: "Nichts ist verblüffender als die einfache Wahrheit, nichts ist exotischer als unsere Umwelt, nichts ist phantasievoller als die Sachlichkeit. Und nichts Sensationelleres in der Welt gibt es, als die Zeit, in der man lebt."

Der Nannen Preis wird in sechs Kategorien verliehen: Reportage (Egon Erwin Kisch-Preis), Reportage-Fotografie, Inszenierte Fotografie, Investigative Leistung, Dokumentation und Web-Projekte. Darüber hinaus kann die STERN Chefredaktion einen Sonderpreis für eine außerordentliche journalistische Leistung vergeben.

Über den Nannen Preis:

Der Nannen Preis gilt als die bedeutendste Auszeichnung für Journalisten in Deutschland. Mit ihm werden seit 2005 herausragende journalistische Leistungen in Wort und Bild geehrt. Der Nannen Preis will Qualitätsjournalismus im deutschsprachigen Raum stärken und die gesellschaftliche Bedeutung von anspruchsvollem Print- und Onlinejournalismus hervorheben. Die Stifter des Preises sind das Magazin STERN und das Verlagshaus Gruner + Jahr. Die Unabhängigkeit der Auszeichnung wird durch ein aufwendiges Sichtungsverfahren und namhafte Jurys, der Journalisten, Autoren, Chefredakteure und Fotografen nahezu aller großen Verlage Deutschlands angehören, gewährleistet.

