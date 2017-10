Zahl des Tages: 82 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass autonomes Fahren eine Debatte über ethische Fragen anstoßen wird

Saarbrücken (ots) - Autonomes Fahren: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Selbstfahrende Autos sind längst Realität. Auf Teststrecken bewegen sich Modelle verschiedener Hersteller bereits völlig autonom. Bis zu ihrem Einsatz im Straßenverkehr ist es jedoch noch ein weiter Weg. Denn jenseits der technischen Machbarkeit existieren noch zahlreiche offene Fragen: 82 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass autonomes Fahren eine Debatte über ethische Fragen anstoßen wird. Das ergab eine repräsentative forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Auch die Bundesregierung sieht Handlungsbedarf. Sie hat zu Beginn des Jahres einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der unter anderem regelt, dass die letzte Verantwortung über das Fahrzeug beim Menschen verbleiben muss. Frank Bärnhof, Versicherungsexperte von CosmosDirekt, erklärt: "Auch wenn Autos bereits vollautomatisch fahren können, müssen Menschen jederzeit die Oberhand über die Steuerung behalten. Das heißt konkret: Autofahrer müssen auch in automatisiert fahrenden Autos stets wahrnehmungsbereit bleiben. Sie dürfen die Verantwortung nicht einfach an das System abgeben - und haften nach aktueller Rechtslage weiterhin selbst, wenn ein Unfall passiert."

(1) Repräsentative Umfrage "Auto der Zukunft" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juli 2017 wurden in Deutschland 1.206 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt.

Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um Quellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-autonomes-fahren-ethik

Weitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragen finden Sie hier: https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/

Wir verfügen über zusätzliche Informationen zu diesem Thema. Wenden

Sie sich gerne an den unten angegebenen Ansprechpartner, wenn wir Sie

diesbezüglich unterstützen können.



Sabine Gemballa

Externe Kommunikation CosmosDirekt

Generali Deutschland AG

Telefon: 0681 966-7560

E-Mail: sabine.gemballa@generali.com

Original-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell