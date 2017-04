Zahl des Tages: 58 Prozent der Deutschen bezahlen gerne etwas mehr für qualitativ hochwertige Küchengeräte - sowohl Männer als auch Frauen

Saarbrücken (ots) - Deutsche bevorzugen hochwertige Küchenhelfer

Teigkneten mit der Hand war gestern. Immer mehr Deutsche überlassen das Kochen lieber ihren Küchengeräten. Das bestätigt eine forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt.(1) So greifen 58 Prozent der Befragten für hochwertige Küchenhelfer gerne tiefer in den Geldbeutel - Männer wie Frauen. Der Trend betrifft nicht nur Standmixer, Entsafter und Co. Auch für Möbel (56 Prozent) und für Unterhaltungstechnik (53 Prozent) bezahlen die Befragten für Qualität gerne etwas mehr. Aber egal ob hochwertig oder nützlich: Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände sollten vor einem möglichen Verlust abgesichert werden. "Um bei Schäden wie einem Brand oder Einbruch abgesichert zu sein, empfiehlt sich eine Hausratversicherung. Diese versichert den gesamten Hausrat der im Vertrag genannten Wohnung. Dazu gehören alle Sachen, die dem Haushalt zur Einrichtung oder zum Gebrauch dienen, wie z. B. Küchengeräte, Möbel, Fernseher, Computer oder auch Musikinstrumente und Schmuck. Diese sind auch dann mitversichert, wenn sie fremdes Eigentum sind", sagt CosmosDirekt-Versicherungsexperte Bernd Kaiser.

(1) Repräsentative Umfrage "Smartes Wohnen" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Oktober 2016 wurden in Deutschland 1.000 Männer und Frauen ab 18 Jahren befragt.

Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um Quellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-kuechengeraete

Weitere Inhalte zum Thema finden Sie hier: www.cosmosdirekt.de/veroeffentlichungen

Pressekontakt:

Original-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell