Altersvorsorge: Neues Garantieprodukt trotzt Niedrigzinsphase

Bonn (ots) - Ein komplett neu entwickeltes Garantiemodell bringt die Zurich Versicherung zum Jahresbeginn 2017 auf den Markt. Das Produkt VarioInvest kombiniert individuelle Garantien mit Renditechancen. Angeboten wird VarioInvest für alle drei Schichten der Altersvorsorge - Schicht I: "VarioInvest BasisRente", Schicht II: "VarioInvest FörderRente" sowie "VarioInvest Rente" für die betriebliche Altersversorgung und Schicht III: "VarioInvest Rente" als Privatrente. Das Produkt VarioInvest ist eine konsequente Fortführung der in 2013 gestarteten Zurich Produktoffensive; auch die Anlagestrategie wird dabei von der Zurich Gruppe Deutschland bestimmt.

Anlagemix ermöglicht Garantien auch bei Niedrigzins

Die Anlagen bei VarioInvest erfolgen zu 45 Prozent in Unternehmensanleihen, die verbleibenden 55 Prozent werden in Aktienfonds und europäische Staatanleihen aufgeteilt. Das Anteilsverhältnis ist dabei unter anderem von der aktuellen Marktlage abhängig. Höhere Zinsen aus Unternehmensanleihen machen Garantien auch in der Niedrigzinsphase finanzierbar, Aktienfonds schaffen zusätzliche Renditechancen und europäische Staatsanleihen reduzieren Risiken in Zeiten volatiler Märkte. Sicherungsmechanismen wie ein Auto Lock-in sichern Erträge automatisch während der Laufzeit und erhöhen den Kapitalschutz.

Zurich bestimmt die Produkt-Investmentstrategie

VarioInvest stellt ein gemanagtes Anlagemodell mit börsentäglicher Überprüfung dar, um kurzfristig auf Änderungen des Zins- und Kapitalmarkts reagieren zu können. Dabei legen die Investment-Experten der Zurich Versicherung die Anlagestrategie fest. Die Umsetzung der Strategie erfolgt durch den langjährigen Zurich Partner Deutsche Asset Management International GmbH (kurz: DeAM; früher DWS). Im Vergleich zu der bisher angebotenen Premium-Produktfamilie von Zurich in Zusammenarbeit mit DeAM, die auf dem ICPPI*-Motors basiert, dienen nun Unternehmensanleihen als zusätzliche Renditekomponente.

Flexibilität auch bei der Vertragsgestaltung

Das Produktkonzept von VarioInvest bietet die Möglichkeit, den Vertrag so flexibel wie möglich zu gestalten. Kunden können während der Vertragslaufzeit Beitragsanpassungen und Zuzahlungen oder Teilentnahmen vornehmen. Zudem gibt es flexible Auszahlungsoptionen: Es besteht die Wahl zwischen einer lebenslangen Rente und/oder einer (Teil-) Kapitalauszahlung. Zusätzlich bietet eine Novationsklausel auch für Bestandskunden die Möglichkeit auf zukünftige Änderungen des Gesetzgebers oder des Kapitalmarktes zu reagieren.

Sicherheitsnetz integriert

Die Sicherheitsmechanismen 'Auto Lock-in' und 'Ablauf Lock-in' erhöhen die Sicherheit für die Kunden. Der Auto Lock-in sichert automatisch die Erträge - auch über die Summe der eingezahlten Beiträge hinaus - und erhöht damit den Kapitalschutz. Der Auto Lock-in kann zu Vertragsbeginn oder jederzeit während der Laufzeit aktiviert werden. In den letzten fünf Jahren vor Vertragsende wird der Auto Lock-in durch den obligatorischen Ablauf Lock-in abgelöst. Dieser sichert automatisch etwaige Erträge zum Laufzeitende. Der Ablauf Lock-in ist in jedem Vertrag von vorneherein eingeschlossen.

Altersvorsorge aus erfahrener Hand

Die Zurich Gruppe in Deutschland gehört bereits seit 1972 zu den Anbietern von fondsgebundenen Altersvorsorgelösungen auf dem deutschen Markt. Seit der Markteinführung der fondsgebundenen Versicherungen haben sich diese stetig weiterentwickelt. Heute verfügen die Produktkonzepte über deutlich mehr Anlagemöglichkeiten, Sicherheitsmechanismen und Flexibilität. Mit modernen fondsgebundenen Rentenversicherungen von Zurich können Kunden auch im Niedrigzinsumfeld durch eine breite Fondsauswahl sicherheitsorientiert anlegen und damit ihre Rentenlücke im Alter schließen.

Deutsche Asset Management: Führender Vermögensverwalter weltweit

Mit rund 719 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen (Stand 30. Juni 2016) gehört die Deutsche Asset Management zu der Gruppe der weltweit führenden Vermögensverwalter. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen.

*ICPPI ist ein finanzmathematisches Modell und steht für Individual Constant Proportion Portfolio Insurance

Die Zurich Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group. Mit Beitragseinnahmen (2015) von über 6,9 Milliarden EUR, Kapitalanlagen von mehr als 47 Milliarden EUR und rund 5.200 Mitarbeitern zählt Zurich zu den führenden Versicherungen im Schaden- und Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland. Sie bietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen, Vorsorge und Risikomanagement aus einer Hand. Individuelle Kundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster Stelle.

