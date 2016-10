Die JOM Group startet am neuen Standort Düsseldorf mit Oliver Blecken durch

Von links nach rechts: Oliver Blecken, Michael Jäschke, Henning Ehlert. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/62856 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/JOM Jäschke Operational Media GmbH" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Bereits im vergangenen Jahr stellte die Hamburger JOM Group mit einer Niederlassung in Düsseldorf die Weichen für einen neuen Agenturstandort. Nun konnte man den langjährigen GroupM-Manager Oliver Blecken (49) gewinnen, der die neu gegründete JOM Düsseldorf GmbH als geschäftsführender Gesellschafter aufbauen und leiten wird. Damit forciert die Hamburger JOM Group weiter die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre, die sich nun auch in der "Mediaagentur-Hauptstadt" Düsseldorf fortsetzen soll.

"Der Markt ist reif für nachhaltig effiziente Business-Modelle. Wir freuen uns deshalb außerordentlich, mit Oliver Blecken einen sehr erfahrenen Top-Manager für die Agenturgruppe gewonnen zu haben. Durch seine berufliche Expertise sowohl auf Kreativ- als auch auf Network-Agenturseite bringt er enorm viel fachliches Know-how mit. Oliver ist ein anerkannter Stratege und kreativer Querdenker. Und er ist nach seinen Jahren in Networkagenturen hungrig auf die Freiheit der unabhängigen Agenturstruktur! ", so JOM Gründer Michael Jäschke. Dem schließt sich JOM Gesellschafter Henning Ehlert an und ergänzt: "Unsere Arbeitsweise ist nicht beliebig skalierbar, daher ist der Aufbau weiterer Standorte für uns jetzt und in Zukunft wichtig." Vor seinem Eintritt bei JOM hat Oliver Blecken eine lange Karriere bei Mindshare in Deutschland, Russland und Ungarn, Initiative Media Schweiz und einen zweijährigen Abstecher als Chief Strategic Officer bei der Kreativagentur JWT Germany hinter sich. Im Jahr 2008 wechselte er schließlich als COO zur Mediacom Deutschland.

"Die Agenturlandschaft befindet sich in einem radikalen Umbruch - neue Player drängen in den Markt, bestehende Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten geraten unter Druck. Auf Kundenseite wächst spürbar der Wunsch, Alternativen zu Netzwerkagenturen zu haben, bei denen sie eine komplett unabhängige Media-Beratung erhalten. Genau das ist der USP von JOM: Eine Arbeits- und Beratungsleistung, die sich ausschließlich an den Unternehmenszielen des Kunden orientiert. Es reizt mich daher sehr, für die JOM Group in Düsseldorf unternehmerisch tätig zu werden. In diesem Zusammenhang freue ich mich außerdem, mit Tanja Schoepke bereits eine außerordentlich erfahrene Digital-Managerin am Standort Düsseldorf gewonnen zu haben", so Oliver Blecken zu seinem Einstieg bei JOM.

Die Agentur hat ihre Büroräume in der Alten Bonbonfabrik in Düsseldorf-Oberkassel.

Über das Unternehmen:

JOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchste Budgeteffizienz positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einer konsequent auf Performancemarketing spezialisierten Digitalagentur. JOM wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt in Deutschland 62 Mitarbeiter. JOM ist inhabergeführt, unabhängig und fokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Mit einem Billing-Volumen von rund 225 Mio. EUR gehört JOM zu den Top 4 der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt für das Feld der Performance-Marketing-Agenturen. JOM ist Mitglied der OMG und des BVDW.

Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- und Offline-Medien, Performance-Marketing, Content-/Social-Media-Marketing, Online-/Public-Relations, Online-Kreation, Regionalmarketing sowie als Basis jede Form von strategischer Planung.

JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlich fundierten Prinzip der Hybrid Marketing Communication. Es steht nur JOM-Klienten zur Verfügung. Damit kann die Agentur für jede individuelle Aufgabe die optimale Kombination aus allen denkbaren Kommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich integriert auch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß an nachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.

