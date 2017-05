Karlsruhe (ots) - Der Stardesigner HARALD GLÖÖCKLER ist dieses Jahr zu Gast auf der EUNIQUE - Internationale Messe für angewandte Kunst und Design in Karlsruhe. HARALD GLÖÖCKLER stellt eine selbst designte, mit Swarovskisteinen besetzte Harley Davidson und eine exklusive Sonnenbrillen-Kollektion aus. Zudem wird das von ihm gestaltete Luxus-Boxspringbett von Femira als exklusive Preview auf der EUNIQUE vorgestellt. Am zweiten Messetag, Samstag, 20. Mai, gibt der Designer um 14 Uhr in der dm-arena eine Autogrammstunde.

Die Sonderschau "Just Leather", die Ausstellung des Partnerlandes Italien, die EUNIQUE Fashionshows und die Verleihung des EUNIQUE-Awards sind die Highlights der diesjährigen Messe und der zeitgleich stattfindenden LOFT - Das Designkaufhaus. Rund 350 Aussteller aus 13 Ländern präsentieren auf der EUNIQUE und der LOFT stilvolle Unikate und Kleinserien sowie junges und innovatives Design.

Sonderschau "Just Leather"

Nach den erfolgreichen Sonderschauen der vergangenen Jahre, die sich unter anderem Werkstoffen wie Holz, Papier oder dem Edelmetall Silber widmeten, zeigt die EUNIQUE 2017 erneut ein spannendes Material der Handwerkskunst: Leder. Dr. Rosita Nenno, freie Kuratorin und Kunsthistorikerin, konzipiert für die EUNIQUE eine Ausstellung, die Leder aus den unterschiedlichsten Perspektiven präsentiert.

Partnerland Italien

Die Besucher werden die aktuellen Tendenzen der handwerklichen Tradition Italiens in einer Sonderschau erleben. 19 Aussteller präsentieren neben Modedesign und Schmuck, eine facettenreiche Auswahl italienischer Keramiken. Die Schirmherrschaft übernimmt die Botschaft der Italienischen Republik in Berlin mit freundlicher Unterstützung der Italienischen Handelskammer München-Stuttgart e.V. und des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart.

Zeitgleich zur EUNIQUE findet die Messe LOFT - Das Designkaufhaus in der Messe Karlsruhe statt. Auf der LOFT werden Produkte aus den Bereichen Möbel, Wohnaccessoires, Mode und Schmuck auch mit Potenzial für höhere Stückzahlen präsentiert.

Weitere Informationen unter: www.eunique.eu und www.loft-designkaufhaus.de

