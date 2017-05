Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zur Saisonbilanz des SSV Jahn Regensburg:

Regensburg (ots) - Heiko Herrlich sagt vor den Relegationsspielen seines SSV Jahn gegen den TSV 1860 München, dass nur dabei sein jetzt nicht mehr ausreicht. Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld hat es einst sogar noch drastischer formuliert. Wenn du ein Finale verlierst, wäre es eigentlich besser gewesen, wenn du es gar nicht erreicht hättest. Beide Haltungen sind zu respektieren und aus dem Blickwinkel des sportlichen Ehrgeizes nachzuvollziehen. Beim SSV Jahn sollten die Dinge in diesem Jahr aber vielleicht doch ein wenig anders stehen. Diese Mannschaft hat bereits so viel erreicht, dass sie keinesfalls als Verlierer dastehen sollte. Selbst wenn die Löwen groß auftrumpfen und es vielleicht sogar eine Packung gibt. Dieses Team hat sich in die Herzen der Fans gespielt und das Soll bereits übererfüllt. Die Liste der Menschen, die sich in diesem Jahr verwundert die Augen rieben, weil sie fast nicht glauben konnten, wie toll dieser Aufsteiger aus der Oberpfalz aufspielt, ist lang. Und sie wird auch nicht kürzer werden, wenn der Jahn in der Relegation den Kürzeren zieht. Am Dienstagabend, nach dem Abpfiff des Rückspiels, sollte diese Mannschaft gefeiert werden - ganz egal, wie es ausgegangen ist. Aber gut, zugegeben: Wenn der Jahn dann sogar noch aufgestiegen ist, darf natürlich noch etwas mehr gefeiert werden.

