Regensburg (ots) - Block und alle möglichen Unterlagen auspacken, wieder einpacken, Laptop anstecken, wieder abstecken - und vor allem: nach Spielschluss höchstzügig von A nach B sausen, um nicht irgendwelche sensationellen Aussagen zu verpassen. "Wir müssen uns jetzt gut regenerieren" ist eines der Beispiele, das ganz vorne mit dabei ist in der Plattheiten-Rangliste mit Kommt-todsicher-Faktor. Ist ja auch faktisch richtig, aber halt schreiberisch tooodlangweilig: Eishockeyspieler spielen bei einer WM alle ein, zwei Tage. Übrigens: Wenn es im Fußball eine nach dem Mutterland der Sportart benannte englische Woche gibt, heißt das im Eishockey dann kanadische oder russische Woche? Wäre eine hübsche Streitfrage... Egal, wir waren beim Anforderungsprofil für WM-Journalisten. Das ist also simpel. Das bisserl Texteschreiben zwischendrin - ach, das lassen wir mal gepflegt unter den Tisch fallen. In Multifunktionsarenen wie in Köln kommt noch eine körperlich fordernde Disziplin dazu. Wer das volle Programm eines Samstags mit drei Spielen absolvieren will, kann mit Hin- und Rückreise zu den Presseblöcken 623 und 627 auf 309 Stufen rauf und 309 runter zum Pressezentrum kommen. Ich habe das (interesse- und motivationshalber, nicht für die Tränendrüse!) gezählt: 103 Trepperln sind's - einfache Strecke. Gut, ein Sauerstoffgerät ist (noch) nicht zwingend erforderlich, aber ein Sherpa täte gut. Zurecht werden die werten Leser einen Einwand haben: Ja, es gibt doch bestimmt technische Hilfe. Ja, stimmt, natürlich gäbe es die Aufzugsvariante. Aber ein bisschen Ehrgeiz sollten wir Schreiber auch haben: Nicht nur Treppchenläufe fordern, sondern eigene Treppenläufe fördern. So kommen wir vor dem Schreiben unserer Kolumnen ins Schwitzen. Gefällt mir.

Zum achten Mal ist unser Eishockey-Experte bei einer WM vor Ort.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell