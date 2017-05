Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Eishockey-WM (Autor: Claus-Dieter Wotruba)

Regensburg (ots) - Spaß statt Druck

Ein Heimauftritt ist immer ein zweischneidiges Schwert - nachgefragt beim FC Bayern und seinem berühmten "Finale dahoam". Für Bundestrainer Marco Sturm gilt es, die Motivation so zu lenken, dass nicht fünf, sondern vier Buchstaben in Köln maßgebend für Leistungen des deutschen Teams sein werden. "Spaß statt Druck" ist das Motto. 2010 verstrahlte Köln eine ungekannte Eishockey-Magie: Das erste Mal seit Ewigkeiten schien alles, ja tatsächlich alles möglich. Und am Ende war trotz der beiden abschließenden Niederlagen niemand enttäuscht von Platz vier. Wenn Ähnliches auch diesmal gelänge, wäre es ein sogar noch wichtigeres Ziel, aus der Euphorie mehr zu machen als damals. Aber einen Schritt nach dem anderen. Wir wissen ja: Der Schuss kann "dahoam" bisweilen auch mal nach hinten losgehen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell