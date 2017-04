Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu Rechtsmedizin/Leichenschau

Regensburg (ots) - Die nachträglich aufgeklärten Tötungsdelikte in der Oberpfalz lassen erahnen: Der perfekte Mord scheint immer wieder zu gelingen. Seit vielen Jahren weisen Rechtsmediziner in Deutschland auf Mängel bei der Leichenschau hin und nennen eine Dunkelziffer von bis zu 2000 unentdeckter Tötungsdelikte - und das im Jahr! Doch den Hausärzten kann man dafür nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Wie sollen sie durch eine äußerliche Untersuchung erkennen, dass etwa ein Medikament in mörderischer Absicht zu hoch dosiert wurde, insbesondere dann, wenn das Opfer krank und betagt ist? Hier wird den Medizinern Unmögliches abverlangt. So ist es verständlich, dass sie die unliebsame Aufgabe gerne loswerden wollen. Sollte das Vier-Augen-Prinzip bei der Leichenschau, das nun in Bremen in einem Modellversuch getestet wird, tatsächlich eine höhere Zahl von Gewalttaten ans Licht bringen, herrscht Handlungsbedarf in allen Bundesländern. Mehr Rechtsmediziner werden auch in Zukunft keine Tat verhindern, aber sie können mehr Täter aufspüren.

