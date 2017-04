Regensburg (ots) - Lange Zeit herrschte im Fußball strikter Konservatismus. Während sich der Einsatz von technischen Hilfsmitteln in anderen Sportarten bereits vor Jahren bewährte, fürchteten die Fußball-Bosse um den Charakter. Zur kommenden Saison soll der Videobeweis nun aber doch endlich kommen. Was wie eine kleine Revolution wirkt, ist allerdings längst überfällig. Denn der Fußball ist mehr denn je von Dynamik geprägt - und die Schiedsrichter haben mit dem immer höher werdenden Tempo sichtlich Probleme. Krasse und nicht allzu selten spielentscheidende Fehlentscheidungen gehören in der Bundesliga ja mittlerweile zum Programm. Mit dem Videobeweis geraten die Referees nun nicht nur etwas aus der Schusslinie, sondern erfahren auch zusätzliche Unterstützung. Knifflige Szenen werden vom Video-Assistenten genau beäugt und fälschliche Pfiffe so minimiert. Der Fußball wird endlich wieder gerechter. Und auch viele der ach so fairen Profis werden sich unter der Dauerbeobachtung zweimal überlegen müssen, ob sie im Strafraum in Timo-Werner-Manier zu Boden sinken. Die DFL-Verantwortlichen brauchten lange, um sich die Dringlichkeit des Videobeweises einzugestehen. Aber: Besser spät als nie!

