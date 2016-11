Regensburg (ots) - Der SSV Jahn Regensburg spielt seit 100 Tagen wieder bei den Profis mit und schlägt sich dabei überaus gut. Die Oberpfälzer zahlen ab und an noch etwas Lehrgeld, ansonsten sind sie mittendrin und voll dabei. Alles andere als der Klassenerhalt wäre angesichts der bisher gezeigten Leistungen eine böse Überraschung. Gleich in den ersten Spielen der Saison lief es wie geschmiert. Der Jahn stürmte mit dem Schwung des Aufstiegs munter drauflos und sammelte fleißig Punkte. Das hatte den Regensburgern beileibe nicht jeder zugetraut. Sicher, die Mannschaft hatte in der Saison davor die Regionalliga Bayern dominiert. Nahezu unverändert musste sie sich nun aber auch eine Spielklasse weiter oben behaupten - und tat dies. Bislang rechtfertigen die Spieler das Vertrauen, das Sportchef und Trainer in sie gesetzt haben, vollauf. Sich nach einem Drittel der Saison bereits ein gewisses Polster auf die Abstiegsränge erarbeitet zu haben, ist aller Ehren wert. Dass es im Laufe der Spielzeit immer wieder kurze Durststrecken gibt, ist völlig normal. Wichtig ist aber vor allem, dass die Mannschaft gezeigt hat, dass sie gegen jeden Gegner mithalten kann. Wenn sie weiter die richtige Einstellung hat, dürfte sie am Ende irgendwo im Mittelfeld der Tabelle landen - aber sicher nicht auf den letzten drei Plätzen.

