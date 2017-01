DGAP-News: Klöckner & Co verkauft Spanien-Aktivitäten an Hierros Añon

DGAP-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Verkauf Klöckner & Co verkauft Spanien-Aktivitäten an Hierros Añon 27.01.2017 / 13:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Duisburg, 27. Januar 2017 -Die Klöckner & Co SE verkauft im Zuge der One Europe-Strategie, zur weiteren Konzentration auf ihre Kernmärkte, ihr Spaniengeschäft an die Hierros Añon S.A. mit Sitz in A Coruña, Spanien. Ein entsprechender Vertrag über den Erwerb der spanischen Gesellschaften von Klöckner & Co inklusive der operativen Geschäftseinheit, Kloeckner Metals Ibérica S.A., wurde von beiden Unternehmen unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion ist heute erfolgt. Mit ihren rund 350 Mitarbeitern erwirtschaftete die Kloeckner Metals Ibérica-Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 120 Mio. EUR und hatte damit einen Anteil von rund 2 % am Konzernumsatz des Klöckner & Co-Konzerns. Das Vorsteuerergebnis (EBT) der Gruppe war aufgrund des weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Umfelds in Spanien zuletzt negativ. Durch den zu erwartenden Zahlungsmittelzufluss aus dem Verkauf kann die Nettoverschuldung von Klöckner & Co signifikant reduziert werden. Gisbert Rühl, Vorstandsvorsitzender der Klöckner & Co SE: "Zur Verbesserung unserer Profitabilität fokussieren wir uns im Rahmen unseres Programms One Europe mehr und mehr auf unsere Kernmärkte. Mit der Veräußerung des Spaniengeschäfts setzen wir diese Strategie konsequent um." Über Kloeckner Metals Ibérica: Kloeckner Metals Ibérica ist ein Spezialist für Eisen-, Stahl- und Aluminiumprodukte in Spanien. Die Gruppe übernimmt neben der Beschaffung, Lagerhaltung und Logistik auch umfangreiche Anarbeitungsdienstleistungen für ihre Kunden. Mit den 24 Distributions- und Servicecentern in Spanien und einem Verkaufsvolumen von rund 180.000 Tonnen pro Jahr, erwirtschaftete die Gruppe in 2016 einen Umsatz von 120 Mio. EUR. Derzeit arbeiten rund 350 Mitarbeiter für Kloeckner Metals Ibérica. Über Klöckner & Co: Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 180 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 140.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.700 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund 6,4 Mrd. EUR. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX(R)-Index der Deutschen Börse gelistet. ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576. Ansprechpartner Klöckner & Co SE: Christian Pokropp - Pressesprecher Leiter Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 203 3072050 Fax: +49 203 3075025 E-Mail: christian.pokropp@kloeckner.com -------------------------------------------------------------------------------- 27.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Am Silberpalais 1 47057 Duisburg Deutschland Telefon: +49 (0)203 / 307-0 Fax: +49 (0)203 / 307-5000 E-Mail: info@kloeckner.com Internet: www.kloeckner.com ISIN: DE000KC01000 WKN: KC0100 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 539269 27.01.2017