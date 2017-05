Nürnberg (ots) - Schon wieder gibt es bei NORMA noch mehr fürs Geld: Zum wiederholten Mal in diesem Jahr sinken bei NORMA die Preise, diesmal stellt der bundesweit aktive Discounter aus Nürnberg viele nachfragestarke Kaffeeprodukte in den Vordergrund. Ab sofort gelten die neuen Rotstiftpreise zum Beispiel für die 500 g-Packung RÖSTA Milde Bohne, 100 Prozent Arabica, die jetzt für nur 3,79 EUR (gesenkt von 3,99 EUR) in den Einkaufswagen kommt. Deutlich günstiger sind beispielsweise auch die RÖSTA Premium Auslese, 100 Prozent Arabica (neuer Preis: 3,99 EUR/vorher 4,29 EUR) oder der entkoffeinierte RÖSTA Schonkaffee, 100 Prozent Arabica (neuer Preis 3,79 EUR/vorher 3,99 EUR) in der 500 g-Packung zu haben - einmal mehr lassen die NORMA-Filialen ihre Kunden jetzt auch bei vielen Kaffeesorten noch mehr sparen.

DIE AKTUELLEN MAI-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK/WEITERE PREISSENKUNGEN GIBT ES JE NACH REGIONALER VERFÜGBARKEIT:

RÖSTA Milde Bohne, 100 % Arabica, 500 g-Packung Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 3,79 EUR

RÖSTA Schonkaffee, Entkoffeiniert, 100 % Arabica, 500 g-Packung Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 3,79 EUR

RÖSTA Premium Auslese, 100 % Arabica, 500 g-Packung Bislang: 4,29 EUR Jetzt: 3,99 EUR

RÖSTA Gold, 100 % Arabica, 500 g-Packung Bislang: 3,59 EUR Jetzt: 3,49 EUR

RÖSTA Kaffeepads Premium Auslese, 144 g-Packung Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,49 EUR

RÖSTA Kaffeepads Gold, 144 g-Packung Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,49 EUR

CAFFECIAO Caffé Crema Kaffeepads, 144 g-Packung Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,49 EUR

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt.

